冰島之後！英國展開為期半年「周休三日」好嗨　30多間公司加入專家提醒台灣恐不適用

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)英國將繼冰島後展開為期半年的周休三日計畫，有30多間公司將加入試驗。

綜合媒體報導，由 4 Day Week Global 組織主導、智庫 Autonomy 及劍橋大學、牛津大學、波士頓學院的研究人員合作，英國未來六個月將展開一週工作四天的試驗，衡量員工是否能在 80% 的時間內以 100% 的生產力工作，並獲得與每週工作五天同等的報酬。

將有 30 多家公司加入此試驗，不同職場的員工在面對一般工作量的情況下每周最多工作35小時、且分成4天而非5天。主導團隊 「4 Day Week Global」經理歐康納（Joe O'Connor）認為這一概念將在2022年為職場帶來一個「大膽的新未來」。

冰島於2015年至2019年間，由公務員進行一項周休三日實驗，薪水還和周休二日時一樣，而且結果證明工作效率沒有降低，甚至能達到維持或做得更好。這項實驗結果鼓舞人心，如今全國近9成員工跟進，類似的實驗將在美國、加拿大、愛爾蘭等進行，西班牙和蘇格蘭則已經在進行試驗。

批評人士警告「隨著員工試圖在更短的時間內完成更多工作，這將形成更大的壓力」，也有人質疑這個概念在服務業或急救人員等24小時提供服務的工作中不可行，加班費也會為雇主或納稅人帶來額外成本。

台大國家發展研究所副教授辛炳隆指出， 台灣若想實施周休三日，但背後有2大癥結點得納入考量， 首先是產業型態，再者是考驗台灣消費者價值觀，當消費者追求物美價廉，背後隱藏的正是低薪問題，且看一例一休上路以來，假日許多小商家選擇店休，因此若實施周休三日後，勢必會讓消費便利性降低。