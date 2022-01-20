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Instagram擬推「訂閱制」讓創作者提供獨家內容！美國試行中

網友對Instagram推「訂閱制」看法兩極，有人憂它將淪為和情色網站Onlyfans一樣的社群平台，有人指出這只會讓有錢者更有錢，不過也有人認為可以用行動支持創作者非常好。

By 台灣英文新聞
2022/01/20 17:09
(圖/Unsplash)

(圖/Unsplash)

（台灣英文新聞 / 娛樂組 綜合報導）Instagram 今（20日）針對美國創作者進行新的訂閱服務測試。

Instagram 母公司 Meta 的 CEO 兼 Facebook 的創始人馬克祖克柏(Mark Zuckerberg)今宣布，已對Instagram訂閱服務進行測試。透過訂閱制，創作者可以提供獨家的 Instagram Live 影片及限時動態給粉絲。

根據外媒，該測試目前僅適用於10位參與測試階段的美國創作者，這些創作者未來可以在社交媒體平台上賺取經常性的月收入，同時與他們的忠實粉絲建立更緊密的關係。

費用上，每位創作者將能夠制定不同的訂閱價格，以提供一系列僅限訂閱者的福利，價位從每月0.99美元（約新台幣28元）至每月99.99美元（約新台幣2765元）都有。

訂閱制也讓忠實粉絲更有地位性，在新訂閱服務中，訂閱者將在他們的留言和私訊旁邊得到一個徽章，以便創建者可以輕鬆識別他們，幫助拉近雙方的距離，建立緊密的鐵粉社群。

為了吸引創作者使用訂閱制，Instagram 至少會等到2023年才開始抽成，不過這項功能確切普及化的時間還未定，目前僅對少數美國創作者開放。

網友對於 Instagram 推出訂閱制看法兩極，有人憂它將淪為和情色網站Onlyfans一樣的社群平台，有人指出這只會讓有錢者更有錢，不過也有人認為可以用行動支持創作者非常好。
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