【尼加拉瓜斷交】台商恐失關稅優惠 財政部：擬替代措施 外交部：FTA法理有仍效

尼加拉瓜2020年底與台灣斷交又片面取消雙邊自由貿易協定，台商慘成受災戶。（圖／Pexels) 尼加拉瓜2020年底與台灣斷交又片面取消雙邊自由貿易協定，台商慘成受災戶。（圖／Pexels)

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）尼加拉瓜去年底與台灣斷交，片面中斷雙邊自由貿易協定（FTA）不再發出口官方文件，台商慘成夾心餅，憂心相關優惠關稅失效，財政部正研擬替代措施，外交部則表示，FTA法理上仍有效。

尼加拉瓜2020年12月10日無預警宣布與台灣斷交，並於數小時內火速與中國建交。不僅如此，尼國更擅自將我國已出售給當地天主教會的駐館移交給中國，更違反國基慣例，要求台灣外交人員於兩周內離境。

尼國總媒體還踢爆，總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）更是揮刀快斬與台灣的所有所有協議，其中包含廢除2006年6月16日簽署、2008年元月1日正式生效的雙邊自由貿易協定。尼國片面中止協議的舉動，FTA效力成羅生門，連帶影響關稅優惠協定。

民進黨立委羅致政今（20）日於立院召開記者會，呼籲政府從速、從簡，於農曆年提出相關政策以確保台商權益。

尼國不提供官方文件，羅致政對此表示，原產地證明的替代措施中，不論是當地出口商給的產地證明，或者依照業者過去的進口實績，關務署應從寬認定，不須再依關稅法18條規定提供擔保。

此外，他也指出FTA規定，協定需由締約方通知對方180天後才會失效，政府需闡明此緩衝期的起算日。

針對FTA的效力，外交部國際合作及經濟事務司長蔡允中指出，有無優惠關稅，這牽涉FTA是否存在，尼加拉瓜未依程序走，有違約行為，因此「我們中止，就是暫停實施」，但在法理上FTA依然有效。

至於原產地證明，財政部關務署副署長陳依財表示，正研擬替代措施，或可用其他證明或替代文件等。