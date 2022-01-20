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1/21起「台灣疫苗護照」啟用　完整接種者才可進出歌廳、夜店等八大行業

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/20 15:50
1/21起「台灣疫苗護照」啟用　完整接種者才可進出歌廳、夜店等八大行業

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）指揮中心今（20）日宣布國內「數位新冠病毒健康證明」明（21）日啟用，且民眾前往歌廳、舞廳、夜總會、夜店等八大行業場所時，都須出示接種2劑疫苗滿14天紀錄，才可進場。

國內外COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心比照歐盟規格推行「數位新冠病毒健康證明」（俗稱疫苗護照），所有在國內接種者皆可下載，疫苗護照可在60個歐美等國家通用、提供具實名制的APP作為證明載具，且21日起國內也可使用。

指揮中心指出，原本下載限持有效護照者，現以戶口名簿的戶號取代，民眾可以電腦或手機上網申辦「數位新冠病毒健康證明」。

另外，因應Omicron新型變異株之威脅，且國內本土疫情尚未平息，存在社區傳播風險，指揮官陳時中宣布，自今明（21）日起，民眾前往「歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、理容院(觀光理髮、視聽理容)及特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖」等休閒娛樂場所時，應配合出示完整接種COVID-19疫苗紀錄，始得入內活動消費。

接種紀錄除出示「紙本疫苗接種卡」外，亦可使用「健保快易通」或「數位新冠病毒健康證明」提供檢視。

1/21起「台灣疫苗護照」啟用　完整接種者才可進出歌廳、夜店等八大行業

指揮中心說明，上述休閒娛樂場所具有接觸不特定人及無法保持社交距離之特性，COVID-19傳播風險相對較高，為降低場所工作人員和顧客染疫之風險，除工作人員仍應完整接種疫苗且滿14天，未完整接種者，應每週定期篩檢陰性外，自明日2起調整民眾前往消費時，須配合出示完整接種且滿14天紀錄，始得進場消費。

針對現行已有針對COVID-19疫苗接種情形進行規範的醫院及住宿式長照機構等場域，請民眾依規定，配合出示COVID-19疫苗紀錄，接種紀錄同樣可使用「紙本疫苗接種卡」、「健保快易通」或「數位新冠病毒健康證明」提供檢視。

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