【關島移入帛琉疫情升溫】台灣醫療伸援手 台帛旅遊泡泡未暫停 外交部：滾動式檢討

帛琉疫情升溫，台灣外交部即時籌措物資預計22日運抵當地，此外，新光醫院醫療團也將前往支援。（圖／中央社） 帛琉疫情升溫，台灣外交部即時籌措物資預計22日運抵當地，此外，新光醫院醫療團也將前往支援。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）因關島疫情驟增，並移入帛琉導致數例本土確診個案。歐帛琉當局已積極擴大防疫，並向台灣政府請求醫療協助，外交部發言人歐江安表示，已籌備當地急需的物資，將由華航22日送抵帛琉，新光醫療團也將前往支援。

防疫淨土帛琉近日破功，16日新增55例確診，連續4日總計125例個案，多數患者為關島境外移入旅客，研判疫情由此進入當地社區。

目前當地確診者以Omicron輕症居多，儘管當地疫苗覆蓋率逾九成，政府呼籲民眾接種第三劑以防範病毒變異。

外交部發言人歐江安指出，作為防疫因應，美國疾病管制暨預防中心（CDC）已派員前往當地協助，我國駐館與帛琉衛生單位皆維持密切聯繫，掌握當地疫情發展。

據報導，支援帛琉醫療外交的新光醫院副院長洪子仁19日晚間表示，逾9成帛琉人口已完整接種新冠疫苗，當地確診者皆為輕症或無症狀，暫無重症者。

洪子仁也透露，上週帛琉當局已主動向台灣新光醫院請求醫療協助。新光醫院帛琉COVID-19防疫醫療4人團預計1月22日出發，攜帶外交部捐贈之防疫物資前往支援，新光醫院則預計捐贈N95口罩1500片、快速PCR試劑150劑、血氧機65台等防疫物資。

歐江安今日表示，我國政府應帛琉政府的請求，已籌備超過7萬片成人及兒童用口罩，500劑亞培快篩試劑，以及國內廠商「泰博科技股份有限公司」所援贈的1萬劑抗原快篩試劑等醫療物資。

此外，華航將提供免費載運物資，相關醫療物資及支援人力預計於22日抵達帛琉投入防疫。

關於尚未暫停的台帛旅遊泡泡，歐江安也指出，在外交部及駐館的協調安排下，指揮中心規劃在今日與帛琉衛生單位進行視訊會議，就帛琉防疫情形進一步交換意見，並滾動式檢討台帛安全旅行圈的施行規則。