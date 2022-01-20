（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）「驚安殿堂 唐吉訶德」台灣2號店「DON DON DONKI忠孝新生店」今天(20日) 開幕，日本YouTuber一樹，清晨4時就到門口排隊，他說自己來此的目的是介紹忠孝新生店與西門店的差異，還有自己最推薦的5個商品。

日本知名零售連鎖店「驚安殿堂 唐吉訶德」2號店「DON DON DONKI忠孝新生店」進駐希望園區地下1樓，上午10時開幕營運，可能是第2間門市的緣故，店門口並沒有大排長龍，截至10時前，約有百人。

一樹接受媒體採訪時表示，西門店去年開幕時，有人清晨5時左右就抵達，擔心忠孝新生店開幕同樣湧入眾多人潮，他清晨4時就到場，卻發現門口冷清，令他有點意外。

中央社引述一樹指出，自己4年前到台灣工作，從事演藝相關工作，今天將介紹忠孝新生店與西門店的差異，還有自己最推薦的5個商品，影片預計週末上架。

排第2名的是上午9時抵達忠孝新生店的王先生，他說自己逛過西門店，3層樓的設計令他在逛街時要常常上下樓，忠孝新生店是單一平面，相信逛起來會比較舒服，他最常購買的商品是糖果跟零食。

徐姓女大生則揪朋友共同排隊，想看看忠孝新生店有沒有新增販售商品，她通常會購買日本飲料、零食、保養品跟化妝品；上班族蔡小姐休假前往，平常都會逛西門店，買其他商店買不到的日本商品。

「 唐吉訶德」台灣2號店開幕 日本YouTuber清晨4時排隊搶頭香