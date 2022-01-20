台灣文策院投資《鬼才之道》獲美商索尼青睞　五管齊下看好科技結合文化成台優勢

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)台灣文化內容策進院(以下簡稱文策院)於19日舉辦媒體茶敘，院長李明哲表示，將五管齊下系統性力促台灣文化內容產業前往國際。

文化部執行國發基金投資台灣文化內容產業於去(2021)年來到5年內最高點達19.64億，文化部宣布將放寬投資限制，預計2年內國發基金挹注投資金額達30億元、帶動民間投資30億元，盼加速台灣文化內容產業交易。

文策院於2019年成立以來，執行國發基金針對文化內容進行投資，著眼創作端及產業通路端力促影視、音樂、漫畫等產業更具市場性，共同投資案包含Studio76 - 七十六號原子、天使放大、由威秀影城、秀泰影城、國賓影城、新光影城共同成立的伯樂影業等。

李明哲強調，投資跟補助不一樣，因為投資首先要考慮到獲利，院方推動的機制共分四大步驟，首先從影展等挖掘優秀作品，接著透過創投單元媒合進入到籌資前期，然後籌資後期加上製作，包含對國外提案吸引合資，最後發行到既有通路。

文策院、創作者及投資方的三角關係越趨成熟，文策院樂見業者習慣該商業模式，文策院院長李明哲表示，所謂的「五管齊下」推動文化內容產業分別為，推動文化投資、多元內容開發助攻、國際市場拓展及台流行銷、科技內化到文化產業、基礎建設如數位資料庫建立等。

目前成功的案例之一為，由天菜男神陳柏霖及混血女星張榕容領銜主演的台灣恐怖喜劇《鬼才之道》，由電影《返校》導演徐漢強執導，受到文策院補助斥資超過四百萬拍攝前導片，如今成功吸引到美商索尼影業青睞，這也是索尼睽違近20年，繼《臥虎藏龍》、《雙瞳》後再度投資台灣影視，令人備受期待。



《鬼才之道》前導影片（影/Youtube）

李明哲透露，去年文策院投資的8案分布在影視、數位內容、沉浸式展演等領域，最高投資項目金額超過3億6千萬，為文化資產應用及展演設施產業，將重現歷史建物及建構文化商模經濟生態，這也反映文策院看中作品市場性，若沒有政府適當引導會擔憂某些議題消失。

李明哲指出，目前遇到最大的挑戰是大部分業者還不太習慣投資機制，但去年這樣做下來大家越來越有概念，文策院設計機制幫助各方在各階段找到對口資源，製作出更多具市場性的作品。

李明哲觀察，健全的影視產業生態應是沒有政府介入的，舉例韓國某些部份發展不錯，但至今到現在今年政府還是持續支持，反觀歐美產業還是要自己滾起來，自己的問題自己解決，整個產業的平衡也是很重要，除了作品端及通路端的支持，也包含國際出口的設計，這些都是要趕快做到位。

至於台灣影視產業的優勢，李明哲歸納三點，分別為科技的力量內化到影視產業，跟國際夥伴合作以及在地多元題材。他說，台灣在20年前文化內容產業就算在世界頂端，我們是有機會的，關鍵就在支持機制要有策略跟系統性的推動。

以上圖片由文策院提供