【1/20台灣本土+13　境外+24】機場、西堤、歌友會群聚擴大　桃園、高雄爆出感染源不明家庭群聚

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(20)日公布國內新增37例COVID-19確定病例，分別為13例本土個案，其中5例感染源不明，另有24例境外移入。



指揮中心指揮官陳時中表示，今日新增本土個案為5例男性、8例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，包含西堤群聚增4人、歌友會延伸增2人、桃機保全的1名室友、亞東醫院護理師的次子，以及感染源不明的母女和高雄一家三口。

陳時中說明，這13例新增個案分別為，歌友會會員（案17368）為一名計程車司機，曾載過一對母子（案18138、18139），2人在隔離期滿前採檢陽性；染疫機場女保全（案17371）的室友（案18151）在隔離期滿前採檢陽性；亞東醫院護理師（案17967）的次子（案18141）；西堤9日用餐的2名客人（案18136、18137）和另1名客人的公公、婆婆（案18152、18153），另有兩條值得關注且感染源不明的的傳播鏈，為桃園一對母女（案18135、18154）、高雄一家三口（案18155、18156、18157）。

而高雄一家三口，先是孩子因住院採檢為陽性，父母遭匡列後採檢也陽性，根據疫調父親案18156在高雄港工作，也曾有北部足跡。



指揮中心說明，今日新增境外移入個案為13例男性、11例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自美國(10例)、越南(3例)、法國及澳大利亞(各2例)、巴拉圭及沙烏地阿拉伯(各1例)移入；另5例調查中。入境日介於今(2022)年1月5日至1月19日。



指揮中心統計，截至目前國內累計18,041例確診，分別為3,238例境外移入，14,749例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例(案18119，再次採檢為陰性，改判排除)，累計116例移除為空號。

2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。