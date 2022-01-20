【鳳山家庭群聚】南台灣4歲童一家3口確診•父母足跡含高雄港與好市多　幼兒園採檢77陰性

更新時間: 2022-01-20 16:30

首次發稿: 2022-01-20 15:53

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）高雄今天(19日)上午有幼兒園男童(案18155) 確診COVID-19，男童就讀的私立幼兒園證實正對全校師生進行採檢。全校師生共79人(9人為教職員) 進行採檢，最新消息顯示目前已知其中77人為陰性。

高雄市政府下午在記者會說明, 男童的父親(案18156, 50歲左右)在高雄港從事輪船機具維修, 曾上船維修的輪船目前已離開, 且回報無確診個案, 但市長陳其邁表示, 還須進一步調查確認。

至於男童母親(案18157, 30歲左右)從事海產銷售第一線工作, 接觸者較多, 約200人左右, 初步足跡為好市多(如下圖) 。

圖/高雄市政府記者會

中央流行疫情指揮中心20日下午公布，今天新增5名感染源待釐清本土個案，分別為高雄一家3口確診，另有2名桃園個案與大湳市場有地緣關係，但非已銷案的菜販案18119所匡列對象。

據悉高雄的3人於中午12時確定染疫, 高雄市長陳其邁於下午3時召開防疫記者說明此鳳山區家庭群聚案。陳邁也指出, 高雄榮總已於下午1時30紛進駐高雄港,進行相關採檢工作。

長庚醫院說明, 高雄市這名4歲男童上午因神經學症狀急診就醫, 他之前就曾就醫, 並非該院的新病患, 今天主要因抽搐症狀需住院檢查, 根據標準作業流程對男童進行PCR採檢, 發現ct值20, 陪孩子就診的媽媽, 隨後也篩檢陽性, 一家3口於中午確定全部確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

長庚醫院表示，男童父母都已完全接種疫苗, 應屬突破性感染, 暫定為鳳山區家庭群聚；男童就讀的私立幼兒園證實，正對全校師生共79人(9人為教職員) 進行採檢，目前已經知道其中77人為陰性。

高雄市政府教育局主任秘書吳文靜稍早表示，疫情訊息以中央流行疫情指揮中心與衛生局公布為準，並表示高雄市校園防疫原則，包含1名學生確診就全班停課等，皆遵守中央規範。至於是否因應男童確診加嚴校園管理措施，將統一由衛生局公布。

根據高雄市政府教育局18日臉書貼文，因應Omicron變異株來襲，高雄學校防疫措施包含用餐時恢復使用隔板直至這學期末等。

教育局也建議，各學校戶外教學、畢業旅行、寒假活動範圍以高雄市區域為原則，並強烈建議不要前往往中央疫情指揮中心公布已發生本土疫情之縣市。

教育局要求，若學校經徵詢家長意見並評估疫情風險，仍規劃至今年已發生本土疫情縣市，應於活動日1週前報防疫計畫報教育局核准，防疫計畫未經本局核准前應延期或取消辦理；且活動期間應落實防疫措施、結束後應要求所有參與者自我健康監測14日、期間發生相關症狀，就醫時應主動說明旅遊史。

教育局並建議，休業式建議採線上方式辦理，以減少校園師生接觸與群聚傳染之風險。