〈時評〉借鏡烏克蘭局勢　看台灣的全球戰略地位

俄烏情勢緊繃之際, 俄國派遣遠東地區的裝甲車,於19日抵達烏克蘭鄰國: 白俄羅斯, 準備在下個月進行軍事演習 (美聯社) 俄烏情勢緊繃之際, 俄國派遣遠東地區的裝甲車,於19日抵達烏克蘭鄰國: 白俄羅斯, 準備在下個月進行軍事演習 (美聯社)

美國與俄羅斯之間，正為了烏克蘭情勢陷入一波的新冷戰， 雖然烏克蘭在戰略位置上，比不上台灣在印太地區的地位， 但美國如何解決烏克蘭的問題，將是全球重要的觀察指標， 也是台灣某種形勢上的借鏡，必須密切關注。

面對俄羅斯可能侵略烏克蘭，美國雖然多次警告，但截至目前為止， 仍不打算採取軍事行動。美俄兩國本月10在日內瓦展開戰略對話前 ，彼此放話不斷，美國甚至指控俄國可能透過特工影響烏克蘭政權， 因此，在這一場長達8小時的談判裡，雙方各說各話， 沒有達成任何共識。

美國的態度雖然強硬，不過，由於拜登正陷入民調低潮期， 暫時沒有動用軍事解決烏克蘭問題的方案， 一來是近年來美國採取軍事行動的代價頗大， 而且不一定能達到最終效果，常在國內引起反彈聲浪， 所以這一次比較傾向採取經濟制裁。

而美國如何處理烏克蘭的問題，已經是全球的焦點。 因為這攸關美國是否能繼續扮演全球領導者的角色。 自從美國從阿富汗撤軍後，軍事外交行動已飽受各國抨擊， 面對其他區域的緊張局勢， 美國當時承諾對烏克蘭和台灣的保證依舊。

如果美國這次讓俄羅斯進軍侵略烏克蘭， 意味著美國的承諾可能跳票，更嚴重的是， 會直接衝擊美國在全球的領導地位，影響力開始下降， 對俄羅斯如此，中國對外擴張將不再像以前一樣懼怕美國。

多數人會認同美國如何因應烏克蘭局勢、免於戰火的摧殘， 將會是台灣參考的重要指標。但這方面又有些差異， 美國此時正在重新佈局印太經濟發展架構， 白宮印太事務總監坎伯在最近的談話裡， 也提到這部分將包含非傳統的經貿合作， 會有一些像是數位資訊的交流， 台灣因為在半導體扮演著重要供應鏈的角色， 在數位創新研發上又占有一席之地，台灣對美國的戰略地位而言， 遠比烏克蘭更加重要。

換句話說，美國協防台灣，也是在捍衛自己的政治利益， 這點明顯與烏克蘭不同。這是台灣的機會， 但台灣必須要有強健的經濟體系，以及自我保衛的決心， 才能繼續扮演亞太地區的關鍵角色，受到全球關注， 使得中國若是要武力犯台時，必須考慮更多的國際因素。