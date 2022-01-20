〈時評〉借鏡烏克蘭局勢　看台灣的全球戰略地位

美國與俄羅斯之間，正為了烏克蘭情勢陷入一波的新冷戰，雖然烏克蘭在戰略位置上，比不上台灣在印太地區的地位，但美國如何解決烏克蘭的問題，將是全球重要的觀察指標，也是台灣某種形勢上的借鏡，必須密切關注。
面對俄羅斯可能侵略烏克蘭，美國雖然多次警告，但截至目前為止，仍不打算採取軍事行動。美俄兩國本月10在日內瓦展開戰略對話前，彼此放話不斷，美國甚至指控俄國可能透過特工影響烏克蘭政權，因此，在這一場長達8小時的談判裡，雙方各說各話，沒有達成任何共識。
美國的態度雖然強硬，不過，由於拜登正陷入民調低潮期，暫時沒有動用軍事解決烏克蘭問題的方案，一來是近年來美國採取軍事行動的代價頗大，而且不一定能達到最終效果，常在國內引起反彈聲浪，所以這一次比較傾向採取經濟制裁。
而美國如何處理烏克蘭的問題，已經是全球的焦點。因為這攸關美國是否能繼續扮演全球領導者的角色。自從美國從阿富汗撤軍後，軍事外交行動已飽受各國抨擊，面對其他區域的緊張局勢，美國當時承諾對烏克蘭和台灣的保證依舊。
如果美國這次讓俄羅斯進軍侵略烏克蘭，意味著美國的承諾可能跳票，更嚴重的是，會直接衝擊美國在全球的領導地位，影響力開始下降，對俄羅斯如此，中國對外擴張將不再像以前一樣懼怕美國。
多數人會認同美國如何因應烏克蘭局勢、免於戰火的摧殘，將會是台灣參考的重要指標。但這方面又有些差異，美國此時正在重新佈局印太經濟發展架構，白宮印太事務總監坎伯在最近的談話裡，也提到這部分將包含非傳統的經貿合作，會有一些像是數位資訊的交流，台灣因為在半導體扮演著重要供應鏈的角色，在數位創新研發上又占有一席之地，台灣對美國的戰略地位而言，遠比烏克蘭更加重要。
換句話說，美國協防台灣，也是在捍衛自己的政治利益，這點明顯與烏克蘭不同。這是台灣的機會，但台灣必須要有強健的經濟體系，以及自我保衛的決心，才能繼續扮演亞太地區的關鍵角色，受到全球關注，使得中國若是要武力犯台時，必須考慮更多的國際因素。