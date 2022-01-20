【5G首日飛安無虞？】多方妥協結果：拜登出手、電信商暫緩部分服務、航空業調整航班

美國當地時間19日，電信巨頭AT&T和威瑞森（Verizon）推出5G服務，在各方妥協下，並未釀成「災難性」飛安危機。（圖／美聯社... 美國當地時間19日，電信巨頭AT&T和威瑞森（Verizon）推出5G服務，在各方妥協下，並未釀成「災難性」飛安危機。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）美國航空業者日前聯名上書稱新5G服務恐致「災難性」航空危機、造成商業停擺，然而當地時間19日新5G上路第一天，僅部分航班延誤或取消，未見大規模停擺等預期景象，皆因政府出手干預，電信商暫緩部分服務，航空業者調整航班因應，台灣長榮、華航等業者也作出相應安排。

新5G為何影響飛安？

為升級5G服務，美國電信巨頭AT&T和威瑞森（Verizon）去年以670億美元（約新台幣1.85兆元）自政府手中購得C頻段（3.7至3.98 GHz）頻譜，然該頻段與飛機的無線電高度計等敏感航空電子設備所在的4.2至4.4 GHz範圍過於相近，恐產生干擾。

聯邦航空總署（Federal Aviation Administration，FAA）於去年12月發出警告，飛行員在某些低能見度條件下，不要使用可能受影響的高度計，因可能會危及在某些情況下於部分機場的降落。

飛機製造商波音公司也指出，寬體飛機如波音777型於低空飛行時，5G無線電波可能使控制飛行狀況系統出現故障，部分貨機也將受影響。

在航空業者與政府的施壓下，AT&T與威瑞森同意在機場周圍設立緩衝區等緩衝措施，以減少干擾風險，並同意推遲服務上路時間至1月19日。但航空業者要求業者須「將機場跑道方圓2英里內範圍」排除在服務之外。

他國為何不受影響？

在歐洲國家，5Ｇ的過度相當順利，主要因為該區域C波段頻譜範圍為3.4至3.8GHz，相較於美國的3.7至3.98 GHz，跟航空店設備頻譜間有更大的緩衝區間。部分歐洲國家也以限制機場附近的5G設備功率、要求遠離飛航路線來因應。

新5Ｇ上路首日影響？

白宮出手，AT&T和威瑞森再度妥協，於新5Ｇ服務推出當日暫緩機場周邊的5G設備運作。主要國際航空如阿聯酋航空（Emirates）、印度航空（Air India）、全日空（All Nippon Airways）、日本航空公司（Japan Airlines）、英國航空（British Airways）、漢莎航空（Lufthansa）則宣布更改或取消部分飛往美國的航班，但多數機場及航班仍正常運作。

美國航空營運長西莫（David Seymour）表示公司營運受小幅度影響，但FAA很快將對空中巴士（Airbus）與區域性機隊發出更新的營運規定，讓美航得以如常在多數機場營運。

FAA則於19日指出，已批准62％的美國商業機隊在設有5G服務的機場進行低能見度降落，較先前的45％增加，但仍指出部分機場航班可能受影響。全日空、日航已考慮於20日恢復航班服務。

台灣航空業如何因應？

至於台灣的航空公司如長榮、華航，則依據FAA及波音公司的飛航通告，調整飛往美國班機時間，並等候FAA進一步指示。

據民航局說法，我國目前主要受影響的為777機隊以個787機隊，前者長榮共計42架、華航13架，後者長榮擁10架。

美國政府、航空業者態度？

CNN報導指出，美國總統拜登（Joe Biden）19日表示，5G與飛安的爭端發生民營企業間，而雙方都由政府監管，他所能做的是盡可能使電信商暫緩服務並遵守航空公司的要求，直到5G不會干擾飛安。

航空業對拜登的說法並不買賬。航空業者對於受到的影響感到沮喪，阿聯酋航空總裁克拉克（Tim Clark）告訴CNN主播奎斯特（Richard Quest），這起事件是他生涯看過「最不負責任的情形之一」。

他表示，阿聯酋航空18日才知曉新5G「可能損害我們的飛機以及其他進出美國的波音777機隊的安危」。

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