春節長假將至　牙齒健檢了沒？北市推快閃學齡兒童免費塗氟　新北鼓勵小一、二學童善用免費窩溝封填及洗牙補助

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）為降低齲齒率及落實地方公共衛生政策，雙北市政府在農曆年前接連舉辦口腔保健宣導活動，北市於寒假期間舉辦6至12歲學齡兒童免費塗氟活動，而新北希望藉由「2021年新北市國小學童潔牙微電影觀摩」活動，讓學童實際參與潔牙影片編導拍攝，養成正確潔牙好習慣及牙刷、牙線使用技巧。

北市立聯合醫院口腔醫學部主任李雅玲指出，齲齒是學童罹患率最高的口腔疾病。根據衛生福利部國民健康署的調查顯示，一般2、3歲的小朋友蛀牙率約31%，到了6歲時蛀牙率增加到79%，而患有身心障礙或發展遲緩的小朋友則因不懂刷牙技巧，蛀牙率更可高達約95%。

而蛀牙的成因，主要可分為牙齒、細菌、食物和時間等四大因素。塗氟可以增加牙齒對酸的抵抗力，並可抑制細菌生長和新陳代謝，達到預防蛀牙目的，就像是為牙齒穿上防彈衣，可以減少發生蛀牙機會。



氟化物施用方式繁多，包括：飲水加氟、食鹽加氟、局部塗氟、含氟漱口水、含氟牙膏等。對學齡兒童施以牙齒表面局部塗氟是目前經評估有效的預防蛀牙方法之一。每半年一次的牙齒塗氟、正確的刷牙方式、維持良好的口腔衛生及飲食習慣，就能有效的預防蛀牙產生。



為了使塗氟達到最好的防齲效果，李雅玲建議，學童應在塗氟之前先將牙齒刷乾淨，若有蛀牙則應先治療完畢再塗氟，以達到最好的防齲效果。

李雅玲提到，在寒暑假期間，兒童容易接觸較多甜食，此時若未做好口腔照護，則恐更容易罹患蛀牙。因此北市衛生局特別在17日起至28日，每週一到五上午和下午在北市立聯合醫院各院區牙科（中興、陽明、忠孝、仁愛、和平、婦幼）同步實施免費塗氟活動。



該活動限設籍臺北市的6至12歲學齡兒童，提醒學童請先於家中將牙齒刷乾淨，再至醫院接受塗氟服務，並請攜帶健保卡及戶口名簿與牙刷至醫院掛號，但不需繳交掛號費，敬請家長把握機會。

另外，新北市政府衛生局為推動口腔健康新生活，則與教育局協同新北市牙醫師公會推廣「2021年新北市國小學童潔牙微電影觀摩」活動，，希望透過讓學童實際參與潔牙影片編導拍攝，養成正確潔牙好習慣及牙刷、牙線使用技巧，以降低學童齲齒率。

同時導入「8020計畫」-每個人在80歲時依然擁有20顆自然牙的觀念，讓口腔衛教從小札根，促進學童與市民口腔健康，強化口腔衛生保健知能，降低牙周病之發生。

為照顧市民的口腔健康，新北市政府以分齡、分對象的推動各項服務，每年持續提供6歲以下孩童半年一次免費塗氟、國小1、2年級免費窩溝封填及每半年一次免費洗牙；設籍新北市65歲以上長者或55歲以上原住民長者提供終身1次塗氟等，期望讓市民主動接觸牙醫師，養成用含氟牙膏正確刷牙及定期看牙的好習慣，保有更多自己的真牙。

侯友宜市長表示口腔健康促進是首重衛生教育的養成，期許潔牙觀摩讓孩子成為校園口腔保健推動的尖兵，延續播撒正確護牙觀念種子，往下紮根；並宣導民眾口腔健康從生活做起，養成良好口腔衛生習慣，多用含氟牙膏刷牙、定期檢查牙齒、牙齒塗氟、少攝取高糖份飲食及選用含氟食鹽等，可預防蛀牙保護牙齒，促進口腔及牙齒的健康外，更能預防牙周病之發生。