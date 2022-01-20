台法經濟合作會議 循環經濟、淨零碳排成重點

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）「第26屆台法經濟合作會議」18日登場，台法雙方共超過150位企業代表參與，就碳中和、循環經濟、淨零碳排策略等主題深度交流，盛況空前。

今年的台法經濟合作會議由中華民國國際經濟合作協會主辦，由台灣電力公司董事長楊偉甫與法國企業行動聯盟永續城市專案主席Mr. Gérard Wolf共同主持，經濟部國際貿易局經濟參事蕭俊及法國財經部科長Pierre ALLEGRET應邀擔任貴賓致詞。

會議上，雙方除聚焦永續發展、循環經濟，也談論碳中和議題，就是氫能應用、製程優化等，並針對氫能應用、工業減碳、水資源循環、紡織材料創新等議題進行深度交流。

根據國經協會，本次會議講者皆為重量級業界人士，如台灣電力公司、台達電子、鐙鋒綠能科技、新光合成纖維、金棠科技、法國財經部企業總局、亞東工業氣體、道達爾能源集團、必維國際檢驗集團、法國規模最大農產品加工企業科普立信等，更吸引來自各產業代表性企業，包含陽明海運，台灣大哥大，泰豐貿易，皇輝科技，東元電機等。

會中著重淨零碳排策略，邀請台電公司綜合研究所所長鍾年勉，說明台電公司達成淨零碳排策略以及氫能技術發展，法國財經部科長Pierre ALLEGRET也分享法國政府達成淨零碳排之政策藍圖。

回歸到業界，台法雙方皆有廠商針對相關策略與技術進行經驗分享，如台達電子、鐙鋒綠就能針對企業達成2030碳中和之策略以及在工業製程中如何針對氫能進行減廢及回收等技術提供看法，法國則有亞東工業氣體總裁Olivier LETESSIER以及道達爾能源集團碳捕捉/儲存新事業處處長David NEVICATO針對氫能技術於企業碳中和目標之應用進行介紹，雙方交流十分熱絡，

由於法國自加入《巴黎協定》，就專注於加速推動循環經濟、再生能源發展，不但發布「國家低碳策略(Stratégie Nationale Bas Carbone, SNBC)」，要在2050年前降低國民碳足跡，更於2020年提出「法國振興計畫」，編列300億歐元預算推動綠色經濟，其中氫能技術為該計畫優先項目之一。

法國近年來立定目標，盼能成為歐洲市場10%低碳氫能的供應來源國，帶動了法國氫能產業及相關應用市場商機，這此與台灣相關產業深度交流，討論循環經濟與氫能技術發展，並一同探討企業達成淨零碳排之策略，勢必能為雙方開創合作新契機。