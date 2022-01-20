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LINE進攻元宇宙！NFT平台DOSI預計第一季正式上線　台灣也在名單上刷卡就能買NFT

DOSI將於全球180個國家推出並支援8種語言

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/20 10:37
LINE區塊鏈暨NFT子公司LINE NEXT同步預告Global NFT Market—DOSI今年第一季正式上線...

LINE區塊鏈暨NFT子公司LINE NEXT同步預告Global NFT Market—DOSI今年第一季正式上線...

(台灣英文新聞/科技組 綜合報導) LINE 正式宣告進入元宇宙紀元，NFT平台DOSI 將於今年第一季正式於百個國家上線，台灣也在名單上。

LINE 於2018年投入區塊鏈領域，於去(2021)年6月在日本發表NFT Market，更在去年底宣布成立子公司「LINE NEXT」專門發展NFT生態圈，將於美國及南韓設立營運據點。

LINE 於19日宣布， LINE 區塊鏈子公司LINE NEXT 所打造的 Global NFT Market—DOSI 將於今年第一季正式上線，支援8種語言、於全球180個國家推出，台灣也在名單上，創作者及品牌將能在平台上建立NFT虛擬經濟圈，用戶刷卡就能交易NFT。

LINE台灣技術長陳鴻嘉指出，全球疫情持續延燒，民眾日常生活對數位服務的依賴性提升，此現象反映在台灣，LINE 官方帳號的數量較去年成長18%，開啟 API 功能的官方帳號更是成長了 154%。用戶習慣改變，影音相關應用的成長尤為顯著，特別是視訊通話更大幅成長261%。

LINE 透過新聞稿表示，DOSI 目前已開始接受企業和客戶的預約註冊，命名語源來自韓文的都市，在DOSI上國際企業和創作者可輕鬆構建NFT品牌商店和全球社群，亦能獲得NFT製作和全球行銷支援項目。

陳鴻嘉表示，透過NFT專用錢包，一般用戶得以使用信用卡、數位支付或以太幣、比特幣、LINK 等多種加密貨幣來進行交易以及參加社群活動。

DOSI 將推出三大服務包含，DOSI Store、DOSI Wallet 和 DOSI Support。DOSI Store 提供企業品牌利用模板或API快速打造自己的NFT品牌市場、自由鑄造NFT；DOSI Wallet則與社群平台結合，用戶可利用其參與元宇宙的各項活動，首季將優先支援信用卡支付； DOSI Support則由LINE的技術與行銷團隊支援，提供企業主技術及產品面的服務，協助企業主優化其NFT商店的規劃與營運。

LINE說明，為了讓與會者實際體驗NFT的運用情境，凡參與第六屆台灣開發者大會「LINE TAIWAN TECHPULSE 2022」大會議程並完成指定任務的前 128 位與會來賓，即可獲得「LINE TAIWAN TECHPULSE 2022」限量發行的、由台灣知名貼圖創作者亞拉為大會創作活動專屬的「黑貓蟲」NFT 貼圖，後續更可於有效時間內領換這款專屬活動任務貼圖。

LINE進攻元宇宙！NFT平台DOSI預計第一季正式上線　台灣也在名單上刷卡就能買NFT
LINE TAIWAN TECHPULSE 2022線上開發者大會啟航，LINE台灣技術長陳鴻嘉先以自己的LINE虛擬人像開場(圖/LINE)

LINE進攻元宇宙！NFT平台DOSI預計第一季正式上線　台灣也在名單上刷卡就能買NFT
LINE Global NFT Market—DOSI首波上線的服務將包含：DOSI Store、DOSI Wallet和DOSI Support(圖/LINE)
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