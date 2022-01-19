台灣東吳大學城中校區有桃園確診者足跡•北市衛生局清消　 逾百師生自主健康管理

更新時間: 2022-01-19 22:33

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）東吳大學今天(19日) 證實，城中校區在16日有校外確診者足跡，雖然當天出現足跡的場地已消毒，但為保險起見，仍建議今天使用該場地的100多名師生自主健康管理。

自桃園機場衍生的社區COVID-19疫情擴大，一名華盛頓幼兒園學童今天確診，家人也染疫。台北市衛生局表示，接獲桃園市通知，東吳大學城中校區有確診者足跡，將先進行清消。

台北市衛生局今天晚間接受媒體電訪表示，剛剛接獲桃園市通知，東吳大學城中校區有桃園市個案（案18116）的足跡，目前還沒有更多資訊，但會先進行清消作業並進一步了解情形。

（原始圖片：指揮中心; 案18116東吳大學足跡,為TN新增）

桃園市今天新增2名華盛頓幼兒園學童確診（案18118、案18114），其中案18114的爸爸、媽媽及姊姊也染疫（案18115、案18116、案18117）。

中央社引述東吳大學校方指出，今天傍晚接獲北市衛生局來電告知，1月16日在東吳城中校區有確診者足跡，由於當天是週日，學校將某場地借給校外人士辦活動，當天出席者都是校外人士，初步研判應該跟學校師生沒有直接互動。

東吳大學校方指出，16日當天活動結束後，有1名工友負責進行紫外線殺菌消毒，校方已請該工友到醫院進行PCR檢測，在檢測結果出來前暫勿到校。

東吳大學校方提到，學校課程已於上週結束，這週為彈性上課週，仍有少部分師生在學校活動；在接獲北市衛生局通知後，為保險起見，仍建議今天使用該場地的100多名師生進行自主健康管理。

有媒體稱16日當天確診者造訪地點為：東吳大學城中校區「作楠廳」。