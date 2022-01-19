東加火山噴發留下的問號 威力為何如此猛烈？海嘯又怎能傳到千里之外？

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）太平洋島國東加王國15日海底火山爆發，規模之大，在衛星畫面留下一朵巨大的蕈狀雲，引發的海嘯甚至一路延伸至北美。其噴發威力為何如此霹靂，接下來又會有何種情況？讓專家來解惑。

美聯社請來紐西蘭奧克蘭大學火山學教授克羅寧（Shane Cronin）、紐西蘭國家水與大氣研究院海嘯專家萊恩（Emily Lane），為本次事件提出專業解析。

噴發威力猛爆卻短暫

東加這座Hunga Tonga Hunga Ha’apai海底火山的爆發威力，是三十年來排名前幾大，火山灰沖上30公里高空，挾帶的塵土、水蒸氣與氣體，堪可與1991年菲律賓皮納土波火山（Mount Pinatubo）噴發事件相比擬，該天災造成數百人殞命。不過，不同於長達數小時的大型噴發事件，本次東加火山僅噴發十分鐘，相對短暫。

為何如此巨大？

這座海底火山的岩漿，承載著極大壓力，且含有大量氣體。當岩石出現裂縫，壓力失衡，氣體外擴，即引發岩漿庫大爆炸。克羅寧表示，岩漿庫位於海下200尺處，就這麼剛好，位置恰好能讓上層海水流入火山，瞬間變為水蒸氣，加劇了爆發能量。換言之，若火山位於海底更深處，龐大的水壓或許反而能壓制噴發之威。

海嘯範圍怎能如此遠？

許多科學家對於單一噴發活動，竟能釀成太平洋彼岸的1公尺海嘯、紐西蘭船隻損壞、祕魯船隻被巨浪打斜而意外漏油至海中，都大呼不可思議。

萊恩提到，「跨洋」程度的海嘯通常是由延伸大片區域的地震引起，而非一座火山，何況是海底的一個「小點位」。她推測，可能還有其他成因，如火山周遭構造崩塌，導致水體移位。另一個有趣的論點是，本次火山爆發造成的音爆（sonic boom）衝擊波，或許有推波助瀾之功，將海嘯之浪推至千里之外。

火山灰

克隆寧表示，東加雖遭到大量火山灰覆蓋，灰燼應只是酸性，而無毒性。他甚至建議，若無法立刻取得潔淨水源，其實還是可以飲用摻入火山灰的雨水，總比可能受汙染的積水來得安全。他進一步說道，東加土壤皆來自火山灰，這最新「傾倒」的灰燼將迅速沖刷至地下，使該國土讓更為肥沃。

火山未能帶來冷卻效果

大規模的火山噴發活動，會釋放二氧化硫至大氣中，有時可收地球降溫之效。不過，此次東加事件恐怕要令人失望了。初步衛星資料顯示，這回火山爆發釋出的氣體，僅能讓全球均溫掉攝氏0.01度。

火山噴發了，然後呢？

克隆寧認為有兩種可能。其一，這座火山釋放了部分能量後，可能會休養生息10至20年，待岩漿緩慢回庫。其二，新的岩漿迅速回補，持續噴發活動。不過他相信，本次爆發造成的裂縫將使更多氣體外洩，因此至少就目前而言，餘威雖在，威脅當不致如此巨大。



東加部分地區遭火山灰覆蓋（圖／AP）