口罩百百種怎麼挑？美國CDC曝各口罩防護力 籲民眾維持「最高防護」

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）美國疾病控制與預防中心 (CDC)針對不同種類口罩的防護力提供指南，指出美國認證單位 NIOSH 批准的 N95 口罩能提供最多保護，緊密貼合的外科口罩和 KN95 口罩其次，最後是多層布口罩，所有口罩中以鬆散編織的布口罩效果最差。

N95、KN95 和 KF94 口罩差在哪？

市面上防疫口罩百百種，選擇口罩時應該注意什麼，成為必須仔細考量的重點。關於高防護力的 N95 口罩，它和國際同類產品 KN95s 和 KF94s 一樣，由多層聚丙烯（一種合成纖維）製成。它們最主要的特點是有帶子可以繞到頭的後方，讓口罩邊緣形成一個鼻子和嘴巴周圍的密封，能完全貼合臉部。

正確佩戴的 N95 口罩可以阻絕空氣中至少 95% 的顆粒物，防止大於 0.3 微米的顆粒物通過。至於 KN95s 和 KF94s 又是什麼呢？根據路透社，KN95s 和 KF94s 代表分別在中國和韓國獲得認證 N95 同類口罩，提供與 N95 口罩類似的防護。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）一名公衛專家 Eric Toner 指出，N95、KN95 和 KF94 在功能上是同等有效的。

不過有些具有呼氣閥的口罩並不能防止病毒傳播給其他人。

至於何時配戴 N95 口罩最適合，CDC 建議民眾，在照顧新冠肺炎患者、有重病風險或從事高風險工作、長時間乘坐公共交通工具、在擁擠的室內或戶外時，可考慮佩戴 N95 口罩。

小心假貨！

根據 CDC 的估計，在美國販賣的 KN95 口罩有高達60%是假貨，實際並未符合中國大陸的KN95標準。

為了辨別真假，CDC 在其機構網站上列出了授權的 N95 口罩製造商。口罩上應印有美國國家職業安全與健康研究所 (NIOSH) 的徽標和批准號，才是真的 N95 口罩。

那其他口罩呢？

由於 Omicron 傳染力實在太強，美國 CDC 建議民眾配戴防護力高的 N95 系列口罩，不過其他口罩也具有一定防護力，只要達到「最高防護」即可。

CDC 指出，美國認證單位 NIOSH 批准的 N95 口罩能提供最多保護，緊密貼合的外科口罩和 KN95 口罩其次，最後是多層布口罩，所有口罩中以鬆散編織的布口罩效果最差。

至於那些口罩上有用於過濾小顆粒物裝置的布口罩，CDC 指出其效果不佳。

口罩可以重複使用嗎？

CDC 表示，口罩最好僅一次性使用，但在短缺時可以多次使用。至於貴鬆鬆的 N95 口罩，CDC 說其使用次數不得超過 5 次。

傳染病專家 Gregory Poland 博士強調，當口罩因呼氣或汗水弄濕時，其功效會降低，因此建議每天替換口罩。

最好的防護組合？

Gregory Poland 博士指出，最好的防護組合是完整接種三劑疫苗後，配戴 N95 或 KN95 的口罩，如果無法做到這一點，可以戴多層的外科口罩。若還是做不到，可以加戴透明面罩並戴上外科口罩或布口罩，再做不到的話，只能戴上盡可能多層的布口罩。

台灣衛生福利部也特別針對不同口罩進行說明，詳細差異如下圖所示。

(圖/衛生福利部Facebook)