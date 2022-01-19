解密經國七海文化園區 唯一故居23日揭開面紗

經國七海文化區內，蔣經國圖書館與七海潭波光相應，美不勝收。（圖／台灣英文新聞） 經國七海文化區內，蔣經國圖書館與七海潭波光相應，美不勝收。（圖／台灣英文新聞）

(台灣英文新聞／ 張雅鈞 台北採訪報導）位於台北市中山區的經國七海文化園區籌備數年，將於1月22日開幕，蔣經國在台現存唯一故居「七海寓所」、典藏豐富史料的蔣經國圖書館將於23日向大眾開放。

背靠劍潭山，懷抱七海壇，經國七海文化園區由蔣經國國際學術交流基金會、中華信望愛基金會攜手打造，延請知名建築師符傳禎將東西合璧、人文與自然共存的理念融入設計，讓歷史與學術傳承的精神化作台北新地標。全區3.98公頃劃分為三大部分，蔣經國夫婦故居「七海寓所」、蔣經國圖書館以及旅客中心。

神秘低調的七海寓所為蔣經國及其親屬在台灣唯一留存之故居。此地原為海軍總部招待所，民國58年蔣經國與夫人蔣方良遷入，在此同度19年時光。民國77年蔣經國因病去世，蔣方良女士則在此地居住直至民國93年離世。

七海寓所外觀樸實。（圖／台灣英文新聞）

樓高兩層的七海寓所外表簡潔，內部陳設樸實無華，一樓為對外的會客室以及客廳，二樓為夫婦倆日常生活空間、書房及臥室。

蔣經國國際學術交流基金會主任秘書宋翠英表示，寓所內一應傢私皆是再三修繕，展現蔣經國夫婦簡樸作風。屋內陳設可見蔣宋美齡畫作、蔣經國祖母王采玉畫像、生母毛福梅相片，可見蔣經國為人純孝。

一樓會客廳角落有一方石頭，上刻有「賢良慈孝」，此為蔣中正題字致贈兒媳蔣方良，蔣方良是之為肯定，於是將其刻在石頭上留存。

蔣經國晚年為疾病所苦，需以輪椅代步，因此多在二樓空間活動，起居室中放滿家族合照以及夫婦的結婚照，蔣方良晚年常坐此處，觀看相片以及播放蔣經國的元旦演講錄影帶，以此懷念亡夫及親人。

蔣經國的書房內除了有生母畫像，也有一副對聯，上書「一地纘中興，雙肩成大任」，更是其一生憂國憂民的寫照。

蔣經國圖書館二樓。（圖／台灣英文新聞）

美輪美奐的蔣經國總統圖書館則兼具博物館與檔案館功能。除了以數位典藏史料、推廣漢學研究外，也設有兩間陳設聽，展示蔣經國生平及家庭生活，更首度與美國史丹福大學胡佛研究所檔案館合作，展出蔣經國日記。

蔣經國國際學術交流基金會副執行長、蔣經國圖書館館長胡曉真表示，圖書館除了典藏史料，也希望能扮演國際學術交流的角色，本次展覽也特地展現他的家庭生活以及女性對他的影響，以及蔣方良對中華傳統文化的熱愛。此外胡曉真也提及，未來有機會將與胡佛研究所洽談進一步的學術交流，疫情後也將規劃學者訪台。

蔣經國國際學術交流基金會主任秘書宋翠英表示，蔣經國日記手稿存於胡佛研究所檔案館，未來有機會也希望能讓手稿回歸台灣，讓國人一探真跡。

蔣經國日記，真跡現藏於美國史丹福大學胡佛研究所檔案館。（圖／台灣英文新聞）

蔣經國與蔣方良及孩子們的家庭時光。（圖／台灣英文新聞)

關於園區參觀資訊，市訂古蹟七海寓所不開放拍照，參觀亦有人數限制，一梯次以15位為原則，每日上午5梯次下午6梯次，總計11梯次共165人次。此外園區固定一日開放400人入場，每日有兩次定時導覽，分別為上午10:30以及下午3:00。