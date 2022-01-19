新竹一家四口群聚延燒　鵝肉店吃飯友人確診　曾至桃園IKEA、新竹巨城用餐和看蜘蛛人電影

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）昨（18）日新竹爆出一家四口染疫，感染源待釐清，今（19）日又有一名同桌吃飯的友人，PCR陽性確診，由於該個案足跡遍及新竹縣市與桃園，包含Big City遠東巨城購物中心Mita CAFE Bistro、點點心台灣、威秀影城，衛生局呼籲有相同足跡的民眾請主動撥打防疫專線0900-739-779通報，市府將安排採檢。

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新竹染疫的一家四口分別為案18060（父）、18061（母）、18062（大女兒）、18063（小女兒），而今日確診的友人為案18082 ，個案在11日與案18060於楊-台西鵝肉同桌用餐，此外，經疫調發現，她曾於9日到訪桃園IKEA用餐，與外縣市確診個案足跡重疊。目前衛生局已將相關檢體送往基因定序，待結果出爐會再說明。

另外，衛生局說明，案18082、案18060於台西鵝肉店用餐。同桌用餐者共為10人（含案18082、18060）、餐廳員工4人，PCR採檢全數為陰性。同時段並無其他桌客人。



衛生局說明，今確診案18082足跡包含Big City遠東巨城購物中心Mita CAFE Bistro、點點心台灣、威秀影城，兩餐廳已停業三天，並進行清消，影城7廳也暫停放映三天，並進行消毒。



市府已匡列案18082家人、工作場合、餐廳與影城接觸者共97人進行居家隔離與採檢，包含家人5人、公司24人、餐廳同時段與影城同場次顧客共68人。



衛生局呼籲，民眾若14日曾在Big City遠東巨城購物中心Mita CAFE Bistro用餐（時段18時22分至19時40分）；15日曾在 點點心台灣用餐（時段20時09分至21時20分）、威秀影城7廳（時段21時50分至00時28分），請主動撥打新竹市防疫專線0900-739-779通報，市府將安排採檢。

衛生局也提醒，若民眾有相同足跡，請自我健康檢測至28日，若出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀，請配戴醫用口罩並就醫，請勿搭乘大眾交通工具。



新竹市府表示，案18060匡列164人，1人確診（即為今日確診案18082），其餘163人PCR採檢皆為陰性。市府昨調派醫護進駐三民國小校內篩檢2117人，目前已知957人陰性。