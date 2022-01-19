穿裙男子漢、越味入菜單 全國新住民優良教案新北市12案獲獎全壘打

教育部日前頒發110年度全國性多元文化教育優良教 案甄選獎項，新北市全數送件12案獲獎全壘打，其中秀朗國小、 瑞濱國小團隊更分別摘下新住民語文學習教材教案設計類、 多元文化教育教案設計類特優獎項。今(19)日市政會議中， 秀朗國小曾秀珠校長、 瑞濱國小李瑩映校長及緬甸語教學支援人員李艷菁老師穿著緬甸國服 ，將亮眼成績獻給市長。

新北市長侯友宜表示，文化族群融合極具重要性， 新北市新住民人數全國之冠，新住民語文課程開班數及選修學生數也 是全國第一，透過課程，讓教師引導學生認識多元文化， 理解不同族群文化的差異，學習欣賞與尊重， 陶冶每名學生成為世界公民。

秀朗國小校長同時也是新北市國教輔導團新住民語文小組召集人曾秀 珠表示，藉著穿著行禮的教案設計，讓學生不僅學會緬甸語， 也從服飾體驗進而尊重該國歷史、氣候、生活、 日常習慣所產出的文化意義。「女生才能穿裙子！？」這種性別刻板 印象，是秀朗國小推出教案的最初發想，故選定「沙龍」 設計教案及文化體驗，以學習異國文化並尊重性別差異。

緬甸男生從小到大不論學校制服、 進寺廟膜拜服裝或結婚禮服都穿沙龍，並搭配穿夾腳拖出門， 秀朗國小緬甸語李艷菁老師進行這門課時，也請男同學穿沙龍， 只見他們臉紅到耳根，女同學們好說歹說，解釋「剛剛老師說連緬甸 總理政要接見外賓，不也都穿裙子？」男同學才鼓起勇氣嘗試， 在老師悉心說明下男同學豁然開朗，原來哥穿的不是裙子， 是文化啊！於是在教室裡走來走去，開始覺得穿沙龍「走路有風」， 甚至模仿進寺廟參拜動作。

另一組奪魁的是瑞濱國小團隊，以「『捲』土重來，『碳』好『食』 在-從異國味到在地味」為主題設計教案。以越南、泰國、菲律賓、 馬來西亞4國春捲美食出發，學生透過iPad認識各國春捲，並記 錄食材，從中發現食材與碳足跡對自然環境影響， 結合在地國際化的精神，採用當地當季食材，導入減碳行動， 並保留異國風味酸甜辣特色醬料及烹煮方式，引導學生秀出創意「 食」境秀-大廚春捲上菜。學生在課堂中卯足創意， 結合在地特色發想創意春捲，再進行師生票選， 獲得最高票者就當選一日主廚， 帶領同學午餐手做春捲大快朵頤一番。

瑞濱國小校長李瑩映表示，在教案設計中試著讓學生同理「 異鄉人思念家鄉味」的角度， 為從異鄉來的新住民設計在地取材又能滿足思鄉的美味春捲。 瑞濱國小五年級學生尹多聞觀察，菲律賓春捲和臺灣潤餅很像， 剛好瑞濱國小靠海，靈機一動把豬肉改為去骨的白帶魚泥， 化為東北角海味的創新料理，回家繫起圍裙捲好包好給媽媽吃。

教育局張明文表示， 新北市國教輔導團新住民語文小組多年來帶領新住民語文教支人員設 計教案，從性別平等、國際禮儀、 碳足跡計算及優先選用在地食材等發想，深具創新精神， 新的年度將結合九大分區素養導向之教師多元文化研習， 開發更多優良教案融入課程教學，藉以打開學生國際視野， 培育世界公民。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供