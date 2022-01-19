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新北市新莊區雙鳳里 榮獲全國首批銀質認證防災社區

By 台灣英文新聞
2022/01/19 17:12
照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供

新北市2021年辦理「土石流自主防災社區2.0」獲得亮眼成績，其中新莊區雙鳳里於日前獲頒水保局銀質認證防災社區，為全國十處首批銀質認證社區之一。另瑞芳區猴硐里、樹林區坡內里、三峽區安坑里獲頒銅質認證防災社區，後續也將朝銀質認證防災社區努力。今日獲獎社區代表在新北市政會議獻獎，市長侯友宜也肯定里長在推動自主防災的用心，鼓勵社區從平時培養防災意識，災前做好整備工作。

為強化地方政府第一線災害防救能力，水保局從2018年起推動自主防災社區2.0計畫。新北市配合中央積極辦理社區防災演練、兵棋推演及防災宣導。然而，2021年度受新冠肺炎影響，民眾參與的意願減少也增加辦理的難度，只能透過里長積極號召里民及加強宣導，農業局在年度內完成辦理26場次兵棋推演與4場次精進實作演練的目標，持續強化社區民眾防災意識。年底也協助提報新莊區雙鳳里、瑞芳區猴硐里、樹林區坡內里、三峽區安坑里等社區辦理防災社區認證，獲得水保局肯定。其中雙鳳里獲水保局銀質認證，需符合3年以上自主防災社區運作記錄、回傳雨量紀錄及巡察記錄、3年以上自主防災社區運作佐證資料，至少辦理兩場次以上精進實作演練等相關條件，雙鳳里里長潘素娥投入相當多的時間與心力，得來不易。

侯友宜表示，藉由政府與民間攜手合作，加強民眾參與，將防災的觀念深植至村里之中，才能有效提升基層防救災能量。面對災害，須以謙卑的心情面對任何挑戰。

新北市農業局長李玟表示，新北市自主防災社區3年以來已推動80餘里，目前已獲得17處銅質社區認證及1處銀質認證，期許銀質社區未來繼續朝向金質社區的目標努力。市府及區公所在推動過程中向社區學習在地經驗，透過兵棋推演與實作演練，藉此強化社區的防災意識，守護市民的生命財產安全。

新北市新莊區雙鳳里 榮獲全國首批銀質認證防災社區

照片來源：新北市政府農業局提供

新北市新莊區雙鳳里 榮獲全國首批銀質認證防災社區

照片來源：新北市政府農業局提供

新北市新莊區雙鳳里 榮獲全國首批銀質認證防災社區

照片來源：新北市政府農業局提供

更新時間 : 2022-01-19 17:42 GMT+08:00

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