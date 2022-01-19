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北京冬奧代表團19日授旗　中華奧會: 台灣首度出現滑雪男女選手同獲資格

▲這次依據以往情況，不派官方代表參與，由中華奧會率團前往。▲此次台灣代表團規模為14至16人，包括教練3人、醫護團2人及行政人員5人，將於25日起分5梯次，分別由台灣、瑞士、美國等地前往北京參賽，代表團將搭乘商務艙往返。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/19 17:04
圖為1月19日，一位民眾行經北京冬奧媒體中心室內的大螢幕 (美聯社) 

圖為1月19日，一位民眾行經北京冬奧媒體中心室內的大螢幕 (美聯社) 

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）北京冬季奧運將於2月4日登場，台灣目前有4人在滑冰、雪橇、滑雪3個項目取得資格，中華奧會主席林鴻道今天(19日) 表示，這也是台灣史上首次有男、女選手同時取得滑雪參賽席次。

體育署今舉辦2022年第24屆北京冬季奧林匹克運動會代表團授旗典禮教育部次長兼體育署長林騰蛟今天親自授旗給代表團總領隊陳士魁，並頒發加菜金給雪橇代表隊教練林垂賓。

林騰蛟表示，目前台灣代表團已在滑冰、雪橇、滑雪3項目取得4席的席次，包括連續2屆參加的女子競速滑冰選手黃郁婷，首次參賽的女子雪橇選手林欣蓉，以及睽違30年再次拿到滑雪參賽資格的李玟儀及何秉睿，這次將依據以往情況，不派官方代表參與，由中華奧會率團前往。

台灣這次冬季奧運至少4人參賽，最多可達6人，得視後續遞補情況而定，男子競速滑冰選手戴瑋麟及男子雪橇選手連德安目前在候補名單，待1月22日最終分配席次截止公布，才能確定是否取得參賽資格；林鴻道指出，這次不但是台灣參加冬奧以來，女子參賽選手最多的一屆，還是台灣史上首次有男、女選手同時取得滑雪參賽席次。

林垂賓曾在2002年征戰冬奧，這次以教練身分前進冬奧殿堂，他表示，雪橇隊去年10月前往歐洲爭取資格，目前人在瑞士，後續會先到中國北京適應場地，「這次目標就是平安去、平安回來，順利完賽」。

因應國際COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，林騰蛟透露，除了國際奧會規劃賽會防疫措施及規範外，體育署另於北京及國內分別設置專責團隊，協助防疫相關工作，並準備充足防疫用品，包括N95等級口罩、護目鏡、溫度計、防護衣及快篩試劑等，確保代表團每名人員健康安全參賽，能在完善的防疫措施下健康返台。

這次台灣代表團規模為14至16人，包括教練3人、醫護團2人及行政人員5人，將於25日起分5梯次，分別由台灣、瑞士、美國等地前往北京參賽，代表團將搭乘商務艙往返。

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