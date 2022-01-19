爆出第6條本土傳播鏈？亞東醫院護理師初步定序結果出爐　與桃機、西堤、聯邦銀無關

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）17日有位新北市亞東醫院的護理師染疫，其5歲兒子在居家隔離時篩檢確診，另外，護理師初步的基因定序結果出爐，與本土Omicron無相關，但與歐美的境外移入個案序列較相近，目前待全基因定序完成後，才能釐清案情。

新北市衛生局表示，案18081為居住在板橋的5歲男童，是案17967亞東醫院護理師的兒子，1月16日遭匡列接觸者隔離，PCR陰性，18日隔離中出現發燒症狀，進行採檢，PCR陽性、CT值20，目前收治專責病房隔離治療。

由於個案沒有就學，由家人照顧，與母親案17967相關接觸者與足跡相同，將持續配合母親職場疫調釐清感染源。

指揮中心指揮官陳時中說明，經中央流行疫情指揮中心進行病毒定序，護理師感染的是Omicron變異株，但與國內已知的本土群聚都無關，為第6條本土Omicron傳播鏈。目前初判與歐美的境外移入個案序列較相近，目前待全基因定序完成後，才能釐清案情。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，從護理師的S蛋白來看，比較像是來自歐美的病毒株，目前已請亞東醫院提供護理師發病前14天，醫院專責病房收治的17名確診病人名單，將比對病毒定序釐清感染源。

羅一鈞指出，由於這名護理師非屬專責病房、也不會照顧到確診病患，且工作的病房和和專責病房，不同棟也不同樓層，地理位置上沒有關連性，因此將釐清是否在動線上有重疊，或病房有交叉感染可能性，也不排除有社區足跡要釐清，2方面都會同步進行疫調。

羅一鈞說，截至今天中午，亞東醫院全員普篩尚未檢驗完畢，目前僅增護理師孩子確診，其餘院內人員都是陰性；今天下午也會請專家跟疾管署北區管制中心、衛生局到亞東醫院現場勘查，看是否有時空關聯或線索加速釐清。