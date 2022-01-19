【台灣近10年首例】耗時2年多獲NCC新聞台執照　鏡電視：全力以赴打造內容

國家通訊傳播委員會（NCC）19日附款通過鏡電視新聞台申請案，讓鏡電視在耗時2年多後，成為近10年首個新申設過關的新聞台。鏡電視表示，將... 國家通訊傳播委員會（NCC）19日附款通過鏡電視新聞台申請案，讓鏡電視在耗時2年多後，成為近10年首個新申設過關的新聞台。鏡電視表示，將全力以赴並依計畫書打造電視新聞內容。中央社

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）國家通訊傳播委員會NCC今天（1/19) 附帶相關條文，通過鏡電視新聞台申請案，鏡電視耗時2年多成為近10年首個新申設過關的新聞台。鏡電視表示，將會全力以赴並依循計畫書打造電視新聞內容。

精鏡傳媒2019年底向國家通訊傳播委員會（NCC）遞件申請鏡電視新聞台，鏡電視過程中多次補件，2021年5月初重新送出新版營運計畫書，把原本董事長裴偉換成前大眾銀董事長陳建平，鏡電視則在2021年9月下旬通過外部諮詢會議，並於今天附附款通過新聞台申請案。

鏡電視今天發布聲明表示，去年3月開始就持續進行內部試播，做好隨時可呈現給觀眾的準備，內容也提及鏡電視是國內首創外部公評人制度的新聞台，由傳播界學者翁秀琪擔任外部公評人，外部公評人未來將承擔公共問責的重要功能，確保新聞品質。

鏡電視表示，鏡電視9大經營理念包含股權分散、所有權和經營權分離、企業永續經營更重於獲利、多元且獨特、專業且深度、嚴格的自律和製播準則、新聞不帶私利和個人目的、重視人才培育和專業、重視社會對話和收視聽眾申訴、重視法遵並落實營運計畫；6大特色則是多元、專業、深度、國際、藝文和重視弱勢權益。

鏡電視表示，目前已到職員工為400多人，且已建置全新攝影棚和製播設備，依據營運規劃，未來每天將製播14小時即時新聞、2小時深度新聞節目、1小時國際新聞節目及1小時藝文新聞節目，同時將首創在新聞頻道製播兒少新聞，且每節新聞至少有15%以上的國際新聞。

中央社報導，國家通訊傳播委員會（NCC）已多年沒發出新聞台執照，上一張發出的執照是2012年7月30日核准的UDN新聞台，因此鏡電視本次申設案備受外界關注。