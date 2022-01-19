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【台灣近10年首例】耗時2年多獲NCC新聞台執照　鏡電視：全力以赴打造內容

▲國家通訊傳播委員會（NCC）已多年沒發出新聞台執照，上一張發出的執照是2012年7月30日核准的UDN新聞台，因此鏡電視本次申設案備受外界關注。▲鏡電視表示，目前已到職員工為400多人，且已建置全新攝影棚和製播設備。

By 財經組, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/19 16:28
國家通訊傳播委員會（NCC）19日附款通過鏡電視新聞台申請案，讓鏡電視在耗時2年多後，成為近10年首個新申設過關的新聞台。鏡電視表示，將...

國家通訊傳播委員會（NCC）19日附款通過鏡電視新聞台申請案，讓鏡電視在耗時2年多後，成為近10年首個新申設過關的新聞台。鏡電視表示，將...

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）國家通訊傳播委員會NCC今天（1/19) 附帶相關條文，通過鏡電視新聞台申請案，鏡電視耗時2年多成為近10年首個新申設過關的新聞台。鏡電視表示，將會全力以赴並依循計畫書打造電視新聞內容。

精鏡傳媒2019年底向國家通訊傳播委員會（NCC）遞件申請鏡電視新聞台，鏡電視過程中多次補件，2021年5月初重新送出新版營運計畫書，把原本董事長裴偉換成前大眾銀董事長陳建平，鏡電視則在2021年9月下旬通過外部諮詢會議，並於今天附附款通過新聞台申請案。

鏡電視今天發布聲明表示，去年3月開始就持續進行內部試播，做好隨時可呈現給觀眾的準備，內容也提及鏡電視是國內首創外部公評人制度的新聞台由傳播界學者翁秀琪擔任外部公評人，外部公評人未來將承擔公共問責的重要功能，確保新聞品質。

鏡電視表示，鏡電視9大經營理念包含股權分散、所有權和經營權分離、企業永續經營更重於獲利、多元且獨特、專業且深度、嚴格的自律和製播準則、新聞不帶私利和個人目的、重視人才培育和專業、重視社會對話和收視聽眾申訴、重視法遵並落實營運計畫；6大特色則是多元、專業、深度、國際、藝文和重視弱勢權益。

鏡電視表示，目前已到職員工為400多人，且已建置全新攝影棚和製播設備，依據營運規劃，未來每天將製播14小時即時新聞、2小時深度新聞節目、1小時國際新聞節目及1小時藝文新聞節目，同時將首創在新聞頻道製播兒少新聞，且每節新聞至少有15%以上的國際新聞。

中央社報導，國家通訊傳播委員會（NCC）已多年沒發出新聞台執照，上一張發出的執照是2012年7月30日核准的UDN新聞台，因此鏡電視本次申設案備受外界關注。
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