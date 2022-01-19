【嚴防Omicron】北京冬奧取消公開售票　德語媒體諷：奧運車隊經過時•請屏住呼吸

圖為1月15日的北京街頭, 一名婦人和2022年第24屆冬季奧運會吉祥物冰墩墩, 以及第13屆冬季帕運會吉祥物雪容融合影 (美聯社) 圖為1月15日的北京街頭, 一名婦人和2022年第24屆冬季奧運會吉祥物冰墩墩, 以及第13屆冬季帕運會吉祥物雪容融合影 (美聯社)

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(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 在距離2022北京冬奧2月4日開幕僅剩兩周之際，北京冬奧組委周一 (1月17日) 晚間在其官網發布消息指出，有鑑於中國本土疫情依舊嚴峻，該組織決定改變原來的售票策略，不公開售票，而會安排特定觀眾到現場觀賽。

北京冬奧組委在去年(2021年) 9月便曾表示，不會向中國境外的觀眾售票，僅向中國境內符合疫情防控相關要求的觀眾售票。在17日的聲明中，冬奧組委強調，觀眾在觀賽前丶觀賽中與觀賽後都必須嚴格遵守新冠疫情防控相關要求。

同日，北京市疫情防控工作新聞發布會表示，該市的首例Omicron本土確診案例曾接觸國際郵件的環境樣本，核酸檢測結果為陽性，所以不排除該個案是透過境外物品感染的。

德國之聲報導，該個案曾於1月11日收到一個國際郵件，該郵件是於1月7日由加拿大寄出，經過美國丶香港再到北京，而該確診個案曾接觸郵包的包裝表面與內部文件紙張的首頁。

北京當局稱，該個案的病毒株與去年(2021年) 12月在北美與新加坡分離出來的部分病毒株較相似。當局在周日 (1月16日）排除了6730名相關人士，尚未發現足跡有與各類高風險人員重復。

北京日報18日報導，北京17日又增加一名新的新冠本土個案，是首名Omicron確診者的密切接觸者，目前已被轉至定點醫院隔離治療，而綜合流行病史丶臨床表現與實驗室檢測，該個案被判定為輕型確診個案。

中國16日通報的163起本土新冠確診個案，目前仍以天津與河南省為本土疫情的熱區。由於中國的春運於17日展開，所以各地政府也都嚴陣以待，要求旅客在抵達目的地前的數日便要通報他們的旅程。

《南德意志報》日前發表了一篇題為「發生了交通事故？請您繼續向前開車！」（Verkehrsunfall? Bitte gehen Sie weiter!）的諷刺文，調侃中國「零容忍」的防疫政策。

近期北京市交管局發布提示，提醒市民群眾在出行過程中，一旦與冬奧專用車輛發生交通事故，應「注意保持安全距離，不與車輛和車內人員接觸，等候專業人員到場處置」。提示稱這樣是為有效防範疫情風險，避免貼有閉環管理標識的冬奧專用車輛與閉環外人員接觸。北京交警也提示務必保持安全距離，市民別去「敲車窗」。

1月9日，北京交管局發佈消息提醒，為確保冬奧安全順利舉報，境外來華涉奧人員及國內相關保障人員適應全流程、全封閉、點對點閉環管理，乘坐「紅標」專用車輛，請市民避免與該類車輛內人員接觸。 (中國媒體)

《南德意志報》發表的文章則寫道：