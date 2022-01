對華政策跨國議會聯盟上書歐盟高層 籲明確挺力立陶宛對抗中國

(台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導)「對華政策跨國議會聯盟」(Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC)共同主席萊克斯曼(Miriam Lexmann)與41位歐洲議會議員,於18日聯名致函歐盟高層,譴責中國對立陶宛的複合式威脅,並呼籲歐盟領導人明確聲援立陶宛。台灣外交部(19)日也呼籲志同道合的國家共同採取行動支持,並表示將持續深化台立雙邊實質合作。

歐盟理事會主席米歇爾(Charles Michel)、歐盟執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)、副主席兼外交暨安全政策高級代表波瑞爾(Josep Borrell)、執行副主席兼貿易執委杜姆布羅夫基斯(Valdis Dombrovskis)及內部市場執委布雷頓(Thierry Breton)皆收到由萊克斯曼所發起的聯名函。

#IPAC co-chair @MiriamMLex leads letter to EU leaders calling for solidarity with Lithuania as it withstands pressure from Beijing.



"failing to respond to the PRC's actions would embolden it to engage in further coercion against Lithuania or any other EU member state" https://t.co/LtWaQUKipu