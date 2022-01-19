對華政策跨國議會聯盟上書歐盟高層 籲明確挺力立陶宛對抗中國

對華政策跨國議會聯盟主席萊克斯曼（Miriam Lexmann）與41位歐洲議會議員17日聯名上書歐盟領導層，要求明確聲援立陶宛對抗中國。... 對華政策跨國議會聯盟主席萊克斯曼（Miriam Lexmann）與41位歐洲議會議員17日聯名上書歐盟領導層，要求明確聲援立陶宛對抗中國。（圖／翻攝自外交部記者會影片）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC）共同主席萊克斯曼（Miriam Lexmann）與41位歐洲議會議員，於18日聯名致函歐盟高層，譴責中國對立陶宛的複合式威脅，並呼籲歐盟領導人明確聲援立陶宛。台灣外交部（19）日也呼籲志同道合的國家共同採取行動支持，並表示將持續深化台立雙邊實質合作。

歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、副主席兼外交暨安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）、執行副主席兼貿易執委杜姆布羅夫基斯（Valdis Dombrovskis）及內部市場執委布雷頓（Thierry Breton）皆收到由萊克斯曼所發起的聯名函。

#IPAC co-chair @MiriamMLex leads letter to EU leaders calling for solidarity with Lithuania as it withstands pressure from Beijing.



"failing to respond to the PRC's actions would embolden it to engage in further coercion against Lithuania or any other EU member state" https://t.co/LtWaQUKipu — Inter-Parliamentary Alliance on China (@ipacglobal) January 18, 2022

函中指出，中國官員針對立陶宛製造及含有立陶宛原物料的產品進行實際（de facto）制裁行為極為惡劣，不但違反「世界貿易組織」（WTO）規則及國際貿易秩序，更直接違背歐盟單一市場的根本原則。

該聯名函亦提及，這並非中國首次對歐盟會員國採取脅迫行為，捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）因訪問台灣受到巨大壓力，以及其他許多案例均證明中國不當施壓。

連署議員表示，成員國依據國家利益與共享民主、人權價值決定與台灣發展關係，不應該因此被他國脅迫。連署議員指出，立陶宛與台灣近期決定互設代表處並未挑戰一個中國政策，此在歐洲議會去（2021）年10 月 21 日通過的「台歐盟政治關係暨合作」報告中也獲得確認。

參與連署議員強調，針對中國對立陶宛及歐盟進行脅迫，歐盟應該採取防禦措施，以免中國膽大妄為，對立陶宛或其他歐盟會員國進一步施壓，分化歐盟團結，進而削弱歐盟在全球的影響力。

連署議員歡迎美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與德國外長貝爾柏格（Annalena Baerbock）發布聯合聲明力挺立陶宛，同時反對中國對立陶宛持續進行恫嚇，期盼在歐盟通過反脅迫工具法案前，歐盟理事會輪值主席國法國能推促歐盟採取行動抵制北京的脅迫；議員們也呼籲歐盟發揮領導作用，堅決捍衛歐盟會員國免於單獨承受不當壓力。

台灣外交部表示，該聯名函共獲得歐洲議會5大主流黨團、來自18個會員國重量級歐洲議會議員的響應，顯示抵抗中國的蠻橫施壓已形成歐洲跨越國籍及黨派的共識。

對于歐洲議會跨黨派議員繼去（2020）年9月3日聯名致函立陶宛高層表達聲援並反對中國脅迫外交後，再度力挺立陶宛抵抗中國施壓，外交部也表達誠摯感謝。

外交部指出，台灣作為立陶宛理念契合的友好夥伴，將持續深化台立雙邊實質合作。我國也呼籲歐盟等全球理念相近夥伴，採取具體行動支持立陶宛，維護供應鏈安全及自由民主的市場經濟體系，團結鞏固全球民主陣營所捍衛的核心價值。