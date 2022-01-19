【本土病例多於境外移入】新加坡單日確診又破千　專家估春節前後達Omicron高峰

Omicron來襲，新加坡連兩天新增確診人數破千，當地專家預估，這波疫情可能在農曆新年前後達到高峰。圖為11月9日新加坡牛車水一帶的春節... Omicron來襲，新加坡連兩天新增確診人數破千，當地專家預估，這波疫情可能在農曆新年前後達到高峰。圖為11月9日新加坡牛車水一帶的春節街燈裝飾。中央社

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（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）Omicron變異株來襲，新加坡單日確診數持續攀升，連兩天破千。專家預估，Omicron疫情高峰可能落在春節前後，預期星國政府只有在重症患者人數激增下，才會加強防疫措施。

新加坡先前因Delta變異株引發的疫情已趨緩，但自去年(2021年) 12月開始，感染Omicron變異株的人數持續上升，近來每天新增的本土Omicron病例，已超過境外移入案例。

隨著Omicron疫情來襲，新加坡17日新增1165人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），是自去年12月初以來，星國單日確診人數再度破千。

據星國衛生部通報，18日又有1448人確診。衛生部指出，18日新增589起Omicron案例，其中包括504起本土案例、85起境外移入。

新加坡醫藥服務總監麥錫威（Kenneth Mak）日前表示，這次Omicron來襲，單日新增確診人數恐飆至1萬，甚至到1萬5000人。

農曆新年即將到來，星媒報導，有專家預估，這波Omicron疫情高峰可能落在春節過後；也有專家說，在過年前達到高峰的可能性滿高。

新加坡國立大學蘇瑞福公共衛生學院副院長古阿烈（Alex Cook）指出，以其他國家的經驗看來，Omicron疫情從「小山丘」到「頂峰」大概需要一個月的時間，之後可能還需另一個月的時間才會降回原點。

中央社引述古阿烈分析，有鑒於當地民眾配合戴口罩等防疫措施，新加坡達到疫情高峰的時間可能會慢一點。

至於星國單日確診人數又破千，古阿烈認為，新加坡疫苗覆蓋率很高，所以確診人數已不是特別重要的疫情指標；重要的是醫療體系不至於不堪負荷。

他指出，唯有重症患者人數激增、出現病床數可能不足的風險，星政府才可能會再度祭出加強防疫的短期措施。

據衛生部統計，截至17日為止，星國88%人口已完整接種COVID-19疫苗，53%打了追加劑。截至18日，有247名確診者住院，其中16人需要輸氧治療，13人收治於加護病房。

新加坡採取「與病毒共存」的策略，古阿烈分析，星國這個方向是正確的。新加坡是比台灣小的國家，無法承受長期關閉邊境。

他觀察，隨著星國達到很高的疫苗覆蓋率，目前重症人數比2020年少了很多。這樣一來，不試著「與病毒共存」所承受的社會及經濟損害，可能遠遠超過「與病毒共存」所面臨的健康損害。

新加坡人口約545萬人，目前累計29萬4462人確診COVID-19，其中843人病故。