【1/19台灣本土+10　境外+44】中壢西堤增7例、亞東醫院護理師之子、新竹一家四口友人也染疫　另有1例桃園感染源不明個案

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）疫情指揮中心今（19）日宣布，國內新增54例COVID-19（2019冠狀病毒疾病），為44例境外移入、10例本土病例，其中7人與西堤有關、1人為新竹染疫一家四口的友人、亞東護理師的孩子，另增一例感染源不明的桃園個案。

指揮中心指揮官陳時中表示，今日新增本土病例為5例男性，5例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，包含西堤案相關7例、1例為新竹一家4口的友人，1例為大楠市場工作人員，因陪病採檢而確診，目前初判與機場、歌友會、聯邦和西堤群聚無相關，另還有1例為日前染疫的新北市亞東醫院護理師之子。

桃園機場清潔人員案17230群聚關聯圖。

中壢聯邦銀行染疫行員案17630群聚關聯圖。

亞東醫院護理師案17967群聚關聯圖。

新增境外移入個案為16例男性、24例女性、4例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國（10例）、菲律賓（6例）、阿拉伯聯合大公國（3例）、法國、西班牙及澳大利亞（各2例）、柬埔寨、韓國、英國、厄瓜多及印度（各1例）移入；另14例調查中。入境日介於去年12月29日至今年1月18日。

指揮中心統計，截至目前國內累計18005例確診，分別為3214例境外移入，14737例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計115例移除為空號。另今年1月6日公布的案17298境外移入病例，經病毒定序及疫調後改判為本土病例。

其中，851例死亡，包含838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另13例為境外移入。