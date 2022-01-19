北京冬奧App充斥安全漏洞 選手敏感資料全都露

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）北京冬季奧運開幕進入倒數，全球焦點一家加拿大研究機構警告，一款奧運官方單位用來選手健康狀況的手機應用程式，充斥漏洞，駭客甚至不用太費力，就能輕易取得資料。

綜合美聯社與路透報導，這款名為MY2022的應用程式，是由北京金融控股集團開發，除了提供2022北京冬奧賽事、交通、觀光資訊，追蹤選手團的健康狀態、疫苗接種機露、提供COVID-19相關防疫資訊，也可用作通訊軟體。

然而，加拿大網路觀察團體公民實驗室（Citizen Lab）披露，該app有著嚴重安全瑕疵，不僅未揭露資料提供何方使用，加密功能也破綻百出，如未驗證SSL憑證等，駭客可藉此攔截資訊，傳送至惡意網站。任何網路服務業者、WiFi熱點營運者、通訊公司等，只要有心，竊密不是問題。

Citizen Lab表示，在MY2022上發現的設計缺失，其實常見於中國網路瀏覽器，且「中國app生態系對使用者資料本就有不護不足的弊病」。此外，Android版本包含了一個「illegalwords.txt」檔，內有2,442個關鍵字，包括西藏、維吾爾等政治敏感詞彙。該組織早於12月3日告知北京冬奧組委此事，卻遲未取得回應。

國際奧委會稱，已展開獨立調查，但並未發現任何「嚴重漏洞」，且並非強制要求參與奧運者手機皆須下載。北京冬奧組委淡化此事，強調MY2022已獲iOS與Android等各大系統app商店核可，「且研發這類程式，技術漏洞在所難免。」

由於中國有著資訊審查與隱私外洩的黑歷史，許多國家都已奉勸選手不要攜帶常用手機前往北京，最好使用拋棄式或未含敏感個資的行動裝置。美國奧組委更直言，所有選手都應假設在北京使用的任何裝置、通訊、交易、網路活動，都會被監控，當然也不用期待資安隱私獲得保障。

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（MY2022下載頁截圖）