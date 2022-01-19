「沒人在乎維吾爾人」?! 美國億萬富豪發言惹議

圖為發言惹議的美國富豪帕利哈皮提亞(Chamath Palihapitiya, 左2) , 2017年9月14日在紐約證交所, ... 圖為發言惹議的美國富豪帕利哈皮提亞(Chamath Palihapitiya, 左2) , 2017年9月14日在紐約證交所, 為其公司正式上市, 舉行敲鐘儀式 (美聯社)

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導) 歐美與中國在新疆是否有勞動營的議題上，已經過多次攻防，然而，並不是所有人都認為這個問題很重要，一名美國的億萬富翁更因事不關己的態度，引發了大「炎上」(網路論戰) 而不得不道歉。

去(2021)年美國通過新法，要求企業必須證明產品不是由強迫勞動者所生產，才可進口，曾是臉書高階主管、現為風險資本家的億萬富翁帕利哈皮提亞(Chamath Palihapitiya) 因此在Podcast頻道All-in上表示，雖然拜登在乎是件好事，但是事實上，根本沒人在乎新疆的維吾爾人發生了什麼事，引發輿論譁然。

在外界強烈的批評之下，帕利哈皮提亞隨後在推特上為自己「沒有同情心」的言論致歉，除以自己斯里蘭卡移民的身份進行辯解外，也澄清他認為人權無論是在中國、美國還是任何地方都應該是重要的議題。

由於帕利哈皮提亞是NBA球隊金州勇士(Golden State Warriors)的股東，球隊第一時間進行了切割，表示他只有一成的股份，不但無法影響球隊營運，其言行更不能代表球隊，長期關注人權議題的波士頓塞爾提克(Boston Celtics)球員、土耳其裔的坎特（Enes Kanter）則批評，種族滅絕正是因為像帕利哈皮提亞這樣的人縱容才會發生。

而替維吾爾族和中國少數民族發聲的人權律師Rayhan Asat也說，她不認為這種後續處理方式算是種道歉，帕利哈皮提亞的發言對整個維吾爾族群都是種傷害，中國政府正是因為知道這些企業巨頭們是他的支持者，才敢繼續種族滅絕的行徑。

另一方面，社群上的反應則很兩極，雖然強力譴責的人不在少數，仍有部分人支持帕利哈皮提亞的說法，認為他只是說出了實話，以及大多數人不願面對的真相，事實上一般人也只是專心在過自己的日子，並不會去管維吾爾人發生了什麼事。

一名用戶坦言，新疆與維吾爾仍是個政治議題，短時間內恐怕難有實質的解方。