中壢西堤群聚再擴大 共39人！桃園10多歲女童確診　東安國小及附幼停課14天

西堤群聚再擴大！桃園市昨晚傳出一名國小五年級女童確診。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps） 西堤群聚再擴大！桃園市昨晚傳出一名國小五年級女童確診。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）西堤群聚再擴大！桃園市昨晚傳出一名國小五年級女童確診，該個案曾於1月9日赴西堤餐廳用餐，詳細情形將於今天中央流行疫情指揮中心記者會統一說明。

指揮中心說明，這名確診的國小五年級（暫未編號，Ct值22.0），為北部本國籍10多歲女童，曾於1月9日與案17983（17日確診的貨車司機）及媽媽一起至西堤牛排中壢中山店用餐。

女童在1月16日遭匡列為接觸者而到集中檢疫所居隔，17日出現鼻塞、喉嚨癢、咳嗽、發燒症狀，同日採檢為陰性，18日晚間2採為陽性，個案的母親2次採檢均為陰性，所就讀學校已停課14天。相關防治工作刻正進行中。

據了解，該女童就讀於東安國小，而該校及附幼今日也停課14天。

桃園機場自3日爆發本土疫情後，擴及金嗓歌友會、居服員、聯邦銀行、西堤餐廳與校園，其中染疫的居服員還衍伸出友人與家人、小孩補習班同學與家人、服務案家群聚外，前往中壢聯邦銀行開戶時又傳染給行員，行員染疫後於7日尾牙赴西堤牛排中壢中山店用餐，又引起餐廳群聚。若加上指揮中心18日晚間證實染疫的桃園某國小五年級女童，這起桃機衍生與相關疫情已累計114人確診，含聯邦銀行及衍生群聚共23人和西堤相關群聚39人。