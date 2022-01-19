賴清德擔任總統特使•代表台灣出席宏都拉斯新任總統就職　台美副總統可望在宏國同台

副總統賴清德（中）14日中午前往新北市平溪區關懷偏鄉長者，向高齡88歲的賴阿嬤（右3）拜早年並致贈新年紅包。圖為賴副總統與賴阿嬤共進午餐... 副總統賴清德（中）14日中午前往新北市平溪區關懷偏鄉長者，向高齡88歲的賴阿嬤（右3）拜早年並致贈新年紅包。圖為賴副總統與賴阿嬤共進午餐。中央社

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隸屬自由黨(Free Party)的卡蕬楚, 是在去年(2021年) 11月28日大選中勝出, 即將上任成為宏都拉斯第一位女總統。美聯社

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）中美洲友邦宏都拉斯新任總統卡蕬楚27日就職，總統蔡英文指派副總統賴清德，擔任特使出席卡斯楚就職典禮，總統府今天(19日) 上午將召開記者會對外說明。

另外美國總統拜登（Joe Biden）今天指派副總統賀錦麗（Kamala Harris）出席宏都拉斯新任總統就職典禮。中央社報導，由於副總統賴清德也將以特使身分出席，台美副總統可望在宏國同台，兩人是否接觸值得關注。

中美洲友邦宏都拉斯將於1月27日舉行新任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）就職典禮，卡蕬楚將成為宏都拉斯有史以來第一位女總統。

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美國總統拜登也指派副總統賀錦麗（Kamala Harris, 上圖）出席宏都拉斯新任總統就職典禮。美聯社

副總統賴清德（左2）14日中午前往新北市平溪區關懷偏鄉長者，向高齡88歲的賴阿嬤（右2）拜早年並致贈新年紅包。圖為賴副總統與賴阿嬤一同展示包扁食成果。中央社