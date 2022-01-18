孩子挑食不容小覷 英國示警：恐是COVID-19後遺症

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）嗅味覺失調是新冠肺炎（COVID-19）的症狀之一，不只成人，孩童也可能深受其害。英國研究機構示警，愈多孩子出現厭食行為，背後原因恐怕不是單純的挑食，很可能是COVID後遺症。

綜合BBC與CNBC報導，英國約有2萬5千名成年人染疫後出現嗅覺倒錯（parosmia），意即食物全走了味，如檸檬聞起來像爛掉的甘藍菜，巧克力竟像汽油。氣味專家Carl Philpott指出，罹患嗅覺倒錯者，由於嗅覺受器受損，只能聞到部分氣味。

此一情況並非成人獨有，英國東安格利亞大學（University of East Anglia）與慈善機構第五感（Fifth Sense）18日發表的報告顯示，許多甫自新冠肺炎病癒的孩童，也飽受其苦，父母不可輕忽，醫師也不該將這類情況歸於純粹對食物的好惡。

Delta與Omicron變異株導致的症狀，雖較像一般感冒，但仍有多人通報嗅味覺失調，也可能是一種長新冠（long Covid）的展現。

過去數月來，尤其當病毒開始在英國學校肆虐後，許多學子也成了受害者。然而，由於挑剔食物是兒童常見的毛病，許多醫界人士因此沒料到，此一現象的根本原因其實是COVID。對本就有偏食問題的孩童或自閉兒而言，這恐會使情況雪上加霜。

來自利物浦的11歲男童Malisse Kafi，2021年9月染疫後，開始難以進食。對他而言所有食物嘗起來都像「大便與壞掉的雞蛋」。他只要看到食物，就會噁心作嘔，甚至嚴重到必須住院，透過鼻胃管灌食，這可不是一般的挑食。

那麼，父母該如何是好？

東安格利亞大學與第五感機構建議父母，應認真看待孩童偏挑食的理由，最好能記錄其飲食中屬於「安全」與「觸發厭惡感」的食物，有助辨別究竟是「裝出來的」還是真有生理原因。

Philpott指出，如烹煮肉、洋蔥、大蒜，甚至剛泡好的咖啡等，都是常見的觸發食物。可鼓勵孩子多嘗試味道較淡的食物，看他們能否接受。若一時無法解決，可透過維他命奶昔、蛋白質飲品等讓孩子補充營養。再不成，可在進食時用軟夾子夾住鼻子，避免聞到不舒服的氣味。

父母也可協助孩子進行氣味訓練，每天聞至少四種不同的味道，如尤加利、檸檬、玫瑰、肉桂、巧克力、咖啡、或薰衣草。頻率是每天兩次，持續數月，應能有所改善。

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