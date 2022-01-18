【party一時爽強生在說謊？】前顧問緊咬強生知情同意 副首相稱說謊「無稽之談」

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）狂歡過後，英國首相強生（Boris Johnson）目前正因「派對門」以及後續撒謊行為面臨任內最大危機，副首相拉布表示，質疑強生對議會撒謊是「無稽之談」。

上任以來爭議不斷的強生，日前遭英國獨立電視網（ITV）踢爆，於去年5月20日妄顧全英國執行嚴格防疫禁令，攜妻子凱莉（Carrie Johnson）出席其首席私人秘書馬丁·雷諾茲（Martin Reynolds）舉辦的派對。該派對廣邀逾百位唐寧街員工，並註明自備酒水（bring your own booze），當天約有40人與會。

當時英國政府明令，家庭間社交僅限2人，還需處於室外相隔2公尺，工作除非必要方可面對面會議，連英國女王出席菲利普親王葬禮，也謹遵防疫規定孤身一人，讓人好不揪心，因此花園派對消息一出，舉國震怒。

從2019年7月「為達成英國脫歐」被推上權力巔峰，到現在保守黨自家人也出現「棄帥」之聲，大廈傾頹也不過兩年半。本次花園派對醜聞一出，對手工黨支持率更是一飛沖天。

強生於13日在下議院炮火猛烈的質詢中終於道歉，但堅稱以為是一場工作會議，是「辦公室的延伸」（extension of the office），並未意識到為防疫忍受不便的英國民眾將做何感想。

工黨領袖施凱爾（Keir Starmer）痛批強生「無恥」、道歉毫無價值應當下台，蘇格蘭保守黨黨魁羅斯（Douglas Ross）也要要求強生下台平息眾怒。

曾任強生首席顧問的康明斯（Dominic Cummings）則表示這場派對是強生同意進行的。他爆料當時曾寫電子郵件，警告發出派對邀請的雷諾茲，聚會違反規定不應當進行。

康明斯認為，「雷諾茲受到唐寧街裡兩個級別最高的人的質疑，表明會向強生確認情結果卻沒有（去確認），這樣說法不可信。」

《路透社》報導，英國副首相拉布（Dominic Raab）被問及強生「派對門」一事表示，首相向議會說謊的說法是「無稽之談」。拉布指出，強生跟泰唔士報表示，「他已經跟下議院說得很清楚了，他認爲（那場聚會）是一個工作事件。 」

然而，拉布後來在採訪中也同意，「原則上如果首相故意向議會撒謊，那就是個辭職事件了。」