積點趣點數加碼送 新北親師生平台110項學習資源陪你FUN寒假

教育局今(111)年寒假再度推出「FUN寒假寒假任務」，持續加碼「積點趣點數10倍送」活動，新北市學生自1月17日起至2月28日，登入新北市親師生平台積點趣點數10倍送，積點趣點數累積後可至積點趣商城兌換學用品及便利商店點數， 陪伴同學快樂放寒假，學習無落差。

教育局表示，今年FUN寒假—寒假任務與PaGamO遊戲學習平 台、動物星球頻道-動物檢定、均一教育平台及聯合學苑合作， 攜手打造一系列邊玩邊學的寒假線上學習任務。PaGamO遊戲學 習平台除了學科任務外，還有一起愛地球、 小小銀行家及反毒小英雄等核心素養任務， 讓學生以答題佔據領地的遊戲學習方式，學習學科課程。

動物星球頻道-動物檢定將各種動物的特色與行為拍成1至3分鐘的 知識短片，以問答激發學生好奇心與榮譽心，每週更新5題動物知識 ，天天都能上線複習。2022均一寒假學習活動融合目前均一平台 上現有合作夥伴的學科影片、素養課程，搭配科學媒體素養、 程式語言學習，讓學生寒假學習不中斷。聯合學苑則讓學生根據好讀 周報文章所設計的當期圖擊隊進行答題投稿，引導學生主動探索、 思考，有助學生提升閱讀表達能力。

FUN寒假—寒假任務活動期間， 新北市學生每日登入親師生平台即可獲得積點趣點數10點， 引導學生藉由線上學習資源自主學習、吸收新知， 讓寒假學習無落差，累積學習歷程點數還可以兌換實質獎品。此外， 配合中小學期末考，新北親師生平台自即日至1月21日推出登入四 大學習平台點數5倍送活動，鼓勵學生運用平台複習功課， 期末考學習力大爆發。

文德國小丁思與老師表示， 學生平時就很習慣運用親師生平台裡面的學習資源進行學習， 在寒假時透過「FUN寒假」，更能激發學生的學習動機， 讓學生能不受時間、空間的限制，隨時隨地自主學習。 崇林國中陳彥安同學說，「Fun寒假」讓自己在寒假時可藉由闖關 複習功課，一點都不無聊， 還可以累積實力為下學期的學科電競大賽做準備。

教育局長張明文表示， 新北市長期推動以學生學習為中心的科技輔助自主學習， 全國首創建置親師生平台，透過單一帳號簽入，至今已整合及介接達 110項學習資源及平台，包括PaGamO遊戲學習平台、 均一教育平台、學習吧、因材網四大學習平台， 跨縣市學習平台及三大書商教科書資源，教師可從平台後端的統計資 料瞭解學生的學習歷程，引導學生學習。因應疫情變化，讓學生熟悉 各項學習資源，做好線上學習的準備，讓疫情無礙學習， 渡過充實的寒假生活。

照片來源：新北市教育局提供