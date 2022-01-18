慕軒飯店GUSTOSO冬日新菜華麗登場　味蕾暢遊義大利 經典料理暖胃又暖心

坐落在台北市最美敦南林蔭大道上的慕軒飯店，GUSTOSO義大利餐廳主廚視冬日涼寒天氣，耗時研究各式香料組合，搭配燉煮或燒烤烹調手法，層層鋪襯出具濃郁風味的義式料理來溫暖身心！「義饗好時光‧冬日慶典」即日起至3月13日止，每日午間、週五至週日晚間以半自助套餐供應，任選主菜搭配豐盛自助餐檯料理每位880元+10%起，春節期間初三至初五（2月3日至5日）午晚餐均以原價供應不調漲，最適合與親友品美食賞綠意增添美好回憶，加入AMAZZING CLUB會員再享9折優惠。

GUSTOSO半自助套餐除了提供新鮮沙拉水果、冷熱前菜、湯品、現烤Pizza、手工甜點及進口冰淇淋等自助餐檯料理，共有9道風格主菜供饕客選擇，其中特別推薦創意翻玩台式芥蘭羊肉的「“手指灼燒”炭烤紐西蘭小羔羊排」半副1,280元、整副1,680元，義大利文Scottadito原意其實是指燙傷手指，後衍伸成因為羊排太美味即使燙手也無法抵擋誘惑拿起來大快朵頤，小羔羊排經浸醃迷迭香、百里香及增添暖意的蔥薑後，刻意一分為二，肉排七分熟不帶羶味，骨頭部分則烤至焦脆最適合啃其骨邊肉，再搭配炭烤過的芥藍與傳統玉米糕一起品嘗。

「“維琴察”爐烤海潮鯛鳳尾魚醬汁」880元，則重新解構義大利維內托(Veneto)地區的維琴察式鹹鱈魚，醃漬鹹味改取東港烏魚子，將直火炭烤的台灣潮鯛與花枝淋上特製鯷魚醬，提升整道料理的鮮味與層次。另一道「“羅馬風味”慢燉國產紅羽土雞腿」880元，每次上桌都抓住眾人視線，餐飲團隊先費時烘烤大量紅椒、番茄與洋蔥，加上些許雞肝增添風味後全都磨成泥，以抹刀壓出薄如羽翼的薄片，豪爽鋪在燉煮至軟嫩的紅羽土雞腿上，讓食客享受宛若挖掘隱藏珍饈的趣味。

慕軒飯店全面嚴格執行各項防疫措施，餐廳均採取用餐實聯制，桌面加裝透明隔板並拉開桌距保持社交距離，強化清潔消毒頻率，讓食客甩擔憂，盡享安心用餐服務。