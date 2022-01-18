稽查員不畏寒風 環保局查獲樹林電鍍工廠繞流偷排廢水

新北市環保局14日接獲民眾陳情，樹林區三俊街巷弄內某電鍍工廠長期非法排放強酸原廢水進入溝渠，導致塔寮坑溪遭受污染，隨即指派稽查人員前往稽查，並於夜間蹲點埋伏，當場查獲業者利用沉水馬達及塑膠軟管將電鍍廢水排放至廠後水溝，已違反水污染防治法第18條之1規定，最高可處新臺幣最高2,000萬元以下罰鍰。經稽查員現場採樣以快篩試劑檢測發現，疑似有有害健康物質反應，業者恐涉及刑責，現已將水樣送驗，若確定有害健康物質濃度超標，將依水污染防治法第36條移請地檢署偵辦。
環保局表示，14日接獲民眾反映後即派稽查人員前往勘查，因偷排放廢水的時間相當短暫，較難以掌握具體事證，稽查人員除多次前往現場找尋可疑管路，並以蹲點方式守株待兔，以掌控偷排廢水的時間及頻率。
當(14)日深夜，稽查人員於水溝旁隱密的孔洞中發現有大量電鍍廢水排出，立即進廠稽查，當場抓獲業者以手動插頭控制沉水馬達，並利用塑膠軟管抽送廢水至陰井，溢流至廠後的水溝排出。稽查人員現場責令業者將塑膠軟管及馬達斷電移除，並採取水樣保全證據。初步採樣pH值為3.89屬強酸廢水，並以快篩試劑檢測，發現疑似有有害健康物質超標的情形，恐涉及刑責，所採水樣已送驗，若確定有害健康物質濃度超標，將依水污染防治法第36條移請地檢署偵辦，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科20萬元以上500萬元以下罰金。
環保局指出，此間工廠雖領有水污染許可文件，亦明知要正常操作處理設備，將電鍍廢水妥善處理後才能排放，但卻為了節省處理費用逕自排放未經處理之廢水，且稽查現場更嗆「稽查人員快一點!我要睡覺了」等調侃話語，態度十分不配合。
環保局表示，新北市長期列管轄內電鍍、金屬表面處理、印刷電路板等含重金屬製程等高污染行業，並透過稽查原物料、用(排)水量及污染防治設備之完整性判斷業者是否有違法之情事，而非法繞流屬短時間難以掌握的惡意行為，除有賴稽查人員事先勾稽、現場判斷方能精準打擊，更需熱心民眾掌握第一時間進線報案，提供相關具體資訊及位置，以助稽查人員快速找出污染源，避免污染情事持續擴大。
環保局強調，新北市針對不肖業者污染環境甚至造成重大環境危害刑事案件，絕無妥協空間，後續仍將加強各河段水污染專案稽查，以遏止不法業者偷排廢（污）水污染河川水質，環保局再次呼籲業者千萬不要心存僥倖，挑戰新北市政府鏟除不法之決心，也同時呼籲市民倘發現任何污染，請立即撥打1999市政服務專線通報，才能共同守護我們的環境與生活品質。
照片來源：新北市政府環保局提供