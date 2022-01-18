台南大員皇冠假日酒店 2022新春佈置好好拍

2022金虎滿福迎新春，台南大員皇冠假日酒店在大廳打造【獅陣迎虎光明祈福亭】新春佈置，以及文創藝角【步步高升 虎貓同慶】新展，充滿濃濃的年味，讓人看了都有好心情，寫一張福虎生豐祈福卡，掛在大廳的光明祈福亭上，再跟Q萌的擬真貓咪來張同框合照，開心迎向美好的2022。即日起至2月15日前，凡是在酒店內任一新春佈置拍照打卡後，將相片上傳至酒店Facebook活動頁面上，即可參加抽獎，有機會獲得新春限定賀禮。

「恭喜啊恭喜，發啊發大財，好運當頭，壞運啊永離開~~」迎接2022福虎年，走一趟台南大員皇冠假日酒店，讓您好運到。酒店的豐收魚簍不僅有一盞盞燈籠高高掛，大廳還有【獅陣迎虎光明祈福亭】新春佈置，紅色喜氣的大小燈籠在6尊醒獅器宇軒昂矗立守護下，象徵圓滿、興旺與吉祥。酒店也獨家設計4款「限量福虎祈福卡」，指定日期免費贈送給入住的賓客，將今年的心願寫在小卡，走上步步高昇梯，登上光明祈福亭，繫上祈福心願卡，揮別2021年的陰霾，祈願2022一整年平安順遂、福祿豐收。

「狗來富、貓來起大厝」酒店大廳文創藝角與藍晒圖文創園區的品牌「拍拍」合作，展出以擬真的貓咪玩偶、狗狗布偶為模特兒的設計家具特展，讓許多人第一眼看到的反應都是「卡哇伊！」，不僅Q萌討喜也能療癒心靈！適逢虎年，貓與虎同屬貓科，新展名稱【步步高升 虎貓同慶】非常應景，將擬真貓展示在「半半貓跳台」上，這系列作品獲得「全球華人市場最頂尖設計獎項」金點設計獎，訴求隨時可以依照心情、需求重新組合，更有「步步高升」的寓意。

「拍拍」擅長寵物家具設計，執行長林珈汶表示寵物就如同家人一般，設計出與人共用、融入居家環境的家具，例如：貓跳箱也可當作穿鞋椅凳，可載重100多公斤。整體設計屬於日系北歐風，呈現原木簡約風格。以安全健康為導向的木材質，可以依照家庭空間布局與需求，任意搭配重組。這次文創藝角的貓跳台、小床鋪也都貼上寵物春聯，象徵家中毛小孩也要跟著過好年，一起除舊布新迎接新年新氣象。

台南大員皇冠假日酒店的大廳佈置不僅超有年味，身為安平守護神的劍獅也要換上新裝，酒店客房的劍獅房號掛上「平安」字樣，象徵新的一年疫情可以快快消散，讓每個人都能平安健康。酒店在虎年也準備了「2022福壽虎」福袋賀禮，贈送給除夕至初三入住的賓客，可愛的福壽虎玩偶造型不僅喜氣，還能讓擁有者可以挾帶著虎威，勇敢迎對全新的一年。

台南大員皇冠假日酒店新春佈置將展出至2022年2月15日止，凡是與【獅陣迎虎光明祈福亭】或是文創藝角【步步高升 虎貓同慶】合拍者，上傳相片至酒店臉書粉絲團，就有機會抽中「喜氣洋洋春聯」5組、「肉球鑰匙圈」3 組、「限量福虎祈福卡4款」8組，每位再加碼送拍拍紙膠帶1卷，共16位幸運名額，快來跟風新春打卡熱點拍起來。