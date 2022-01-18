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LINE Pay保險服務改版升級 攜保險公司一站集結多樣保險商品

熱門險種如「防疫險」、「汽機車險」輕鬆選 快速又便利

By 台灣英文新聞
2022/01/18 17:10
照片由LINE Pay Taiwan Limited提供

照片由LINE Pay Taiwan Limited提供

LINE Pay持續深化生活金融應用場景，繼LINE Pay保險平台提供繳保費及疫苗險轉介服務後，保險服務改版再升級，新版保險平台一站集結多家保險公司擴大提供多樣保險商品，包含防疫期間詢問度大增的「防疫險」及網路投保最熱門的「汽機車險」等，方便用戶可透過LINE Pay保險平台快速瀏覽進而連結到保險公司網路進行投保，滿足用戶對行動金融的即時需求。

LINE Pay表示，金融服務是用戶日常生活的必需品，LINE Pay積極擴大與各金融機構合作，讓用戶輕鬆掌握生活化的金融產品。因應千萬用戶對各式保險商品的需求，LINE Pay保險平台改版擴大服務提供多元化保險商品轉介服務。首波匯集中國信託產險、富邦產險、和泰產險、新光產險、泰安產險等多家保險公司，提供包含汽機車險、防疫險、手機險、旅平險等與民眾日常生活息息相關的保險商品，方便民眾可依自身需求挑選合適產品，無需再一一前往各保險公司查詢。未來也將持續擴大合作保險公司，發掘更多日常生活所需的險種便利用戶挑選。

用戶至LINE Pay首頁點選「保險」，即可瀏覽合作保險公司的各種保險商品，此外，為方便用戶快速選擇所需的保險，可透過新增的「篩選」功能找尋想要的方案，選定商品後便可連結至合作保險公司網站完成投保，在LINE Pay保險平台就能一站輕鬆找保險。

面對COVID-19疫情變化，包括中國信託產險、和泰產險均推出防疫險，中國信託產險的防疫保單提供線上即時投保，保費僅要NT$345即提供確診NT$5萬、隔離NT$1萬的理賠金，投保就抽65吋小米顯示器；和泰產險推出的新疫點零專案，除提供較全面防疫保障外，亦有相關的高額補償保險金，用戶可透過網路投保快速便捷，最快隔日就能生效。

網路投保最熱門的汽、機車險，LINE Pay保險平台提供富邦產險、新光產險、泰安產險等之保險方案。如新光產險提供的汽機車險，汽車加保超額責任險或機車加保任意險單筆簽單保費滿NT$800，即可獲抽iPhone 13 Pro Max資格乙次；泰安產險之機車險則享投保抽萬元豪禮、註冊會員享LINE POINTS 30點。

另外，富邦產險提供的手機險，網路投保一年保費只要NT$99，即可保障手機失竊、爆炸、盜打費⽤之損失。

更新時間 : 2022-01-18 17:16 GMT+08:00

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