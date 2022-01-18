女孩兒看過來！《美少女戰士Crystal》&唯白Vichy's Diary華麗登場　限定版衛生棉1/19起限量發售

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）象徵愛與正義化身的美少女戰士和台灣女性用品「唯白Vichy's Diary」共同合作推出《美少女戰士Crystal》限定版衛生棉，以特有的檸檬草SOD精華液、薄荷涼感草本精油與向日葵香氛等成分組合成女孩兒蛻變三部曲，要全方位守護女孩私密處的粉嫩與健康！

（唯白Vichy's Diary提供）

《美少女戰士Crystal》是許多女孩兒喜愛的作品，更是許多女孩兒們憧憬喜愛的對象，每每有影集、快閃店或週邊商品推出，總能激發大家的少女心！

此次台灣女性衛生用品「唯白Vichy's Diary」與美少女戰士Crystal合作，推出三款限定版衛生棉，分別有「護墊17cm」、「日用型25.5cm」與「夜用型33cm」。

藉由第1部「保養體驗」、第2部「涼感舒適」及第3部「花香散發」，唯白Vichy's Diary特有的女孩兒蛻變三部曲，是「唯白Vichy's Diary」攜手《美少女戰士Crystal》守護女孩兒的承諾。

唯白Vichy's Diary衛生棉打破傳統，首創將專櫃級保養品愛用寵兒SOD保養精華液添加到棉片中，讓衛生棉與保養合而為一，其良好的抗氧化與修護功能可喚醒私密處粉嫩光澤 ; 輕涼感的薄荷草本精油可抑菌並舒緩不適 。

在調香的技術上完整保留植物精華，添加薄荷涼感精油與獨家向日葵香氛，清新草本交融下可有效杜絕異味，還能帶出清爽純淨的溫柔香味。

《美少女戰士Crystal》護墊加長型新升級 淨嫩透白SOD精華。（唯白Vichy's Diary提供）

此外，唯白Vichy's Diary衛生棉更有7層立體防漏層與透氣設計，從底層到內表層皆佈滿透氣孔，減少環境濕氣或長期悶熱所引發的濕疹及過敏。其採用天然的舒芙棉材質，具有舒適乾爽透氣及柔棉表層瞬間吸水力強之優點，生產過程無添加有害物質及化學成分，保護環境也給肌膚絕佳潔淨舒適體驗。

為了解決女孩們月經期間私密處異味、搔癢或悶熱不適等困擾，「唯白Vichy's Diary」使用低溫萃取技術，在棉片中添加甲殼素活性，其天然甲殼素有良好的抑菌除臭與保濕作用，是目前自然界裡的天然抑菌體。

經SGS長效抑菌測試發現，天然甲殼素在24hr內可以有效抑止壞菌滋生達99%，減少壞菌滋生與異味。唯白Vichy's Diary衛生棉還添加向日葵香氛與草本薄荷，可帶出陽光般的溫柔香味。透氣親膚的極輕棉柔表層擁有54倍高效吸收力，一秒瞬吸鎖水不回滲，幫女孩兒們完美守住第一防線，夜晚也能安心熟睡不必擔心外漏。

唯白Vichy's Diary&《美少女戰士Crystal》共同守護月事不BLUE。（唯白Vichy's Diary提供）

「唯白Vichy's Diary」攜手《美少女戰士Crystal》限定版衛生棉將於明（19）日於唯白Vichy's Diary官網等各大ec通路平台、藥妝店等同步開賣、限量發售。

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