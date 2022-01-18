【5G對衝美國飛安？】 美航空業者稱「災難性」危機 電信商：40國都沒問題

美國電信商推新5Ｇ服務卻因牽扯飛安問題一波三折。(圖／波音公司官網） 美國電信商推新5Ｇ服務卻因牽扯飛安問題一波三折。(圖／波音公司官網）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）5G要上路，飛航安全也要顧。美國電信龍頭AT&T和威瑞森（Verizon）預計於明（19）日提供新5Ｇ服務，然而美國各大航空公司執行長聯名上書警告，恐釀大規模停飛、美國國人滯留海外等「災難性」航空危機。

《衛報》報導，信中執行長們表示，新增的C波段5G服務可能會導致大量廣體飛機無法使用，「使數以萬計的美國人滯留海外」，並對美國航班造成混亂。

信件更預言5G上路的災難景象，「除非我們的主要樞紐獲准飛行，否則絕大多數的旅行和運輸大眾基本上將停飛。」航空業以此要求政府出手干預，「以避免對航空旅客、運輸業者、供應鏈和必要醫療補給品運輸造成重大運作中斷。」

5Ｇ與飛安危機

AT&T和威瑞森在去（2020）年高達800億美元拍賣中，自政府手中購得近乎所有C頻段頻譜，並訂於今年1月5日正式讓新5G無線網路服務上路。

然而，因C頻段頻譜與飛機的無線電高度計等敏感航空電子設備相近，恐造成干擾影響飛安，美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）與美國聯邦航空總署（FAA）署長狄克森（Steve Dickson）於2020年底要求兩間公司，將5G開通日期延後兩週。

政府干預，延期治標不治本

今年1月3日，兩大電信同意在機場周圍設立緩衝區以及採取其他減緩措施，以減少干擾風險，並鬆口同意將5G上路推遲兩週後的1月19日。當時威瑞森就矢言「要在1月為美國帶來改變局面的5G網路」，AT&T也信心喊話，稱航空安全與5G可以共存，合作與技術評估可化解任何問題。

顯然，對美國各大航空業者而言，兩週並不足以改善飛安與技術問題。《路透社》報導，多家美國航空業執行長聯合上書白宮國家經濟會議（NEC）主席狄斯（Brian Deese）、運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）、聯邦航空總署署長狄克森（Steve Dickson）和美國聯邦傳播委員會（FCC）主席羅森沃賽爾（Jessica Rosenworcel）。

美國航空公司（American Airlines）、達美航空公司（Delta Air Lines）、聯合航空公司（United Airlines）、西南航空公司（Southwest Airlines）、聯邦快遞公司（FedEx）和優比速公司（UPS）皆參與了該封信件。

信中要求，「5G於2022年1月19日在全國各地上路時，應根據聯邦航空總署（FAA）的定義，將機場跑道方圓2英里內範圍排除在外。」

據知情官員透露，航空業執行長們與飛機製造商波音公司（Boeing）執行長卡尔霍恩（Dave Calhoun）也與布塔朱吉以及狄克森就此問題進行長時間的通話。

有航空公司指出，波音先前已經表明，飛機上有多個安全系統被認為將無法使用或造成問題，若5G上路，所有波音777飛機、部分波音貨機將無法在美國的部分關鍵機場降落，恐將無限停飛。

5G是國際飛安問題還是美國限定？

這封「警告災難」的信件，來自航空業，指向政府與電信商，著眼於5G及飛安，並將問題上升到商業停擺的層面。

執行長們表示，每天將有「逾1100架班機以及10萬名乘客遭到取消航班、改道或延誤」，「坦白說，國家的商業將陷入停擺。」

對此AT&T以及威瑞森今日拒絕發表評論。他們認為，C波段5G已在全球約40個國家成功部署，並未出現航空干擾問題。

聯邦航空總署昨日表示，已批准部分轉頻器在5G部署範圍內安全運作，在88個受C頻段直接影響最大的機場中，開放5G在多達48個機場範圍內運作。

該署也表示，將確保在5G的部署過程中旅行者的安全，並繼續與航空業及電信公司合作，嘗試減緩與5G相關的航班延誤和取消。