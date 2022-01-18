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超酷！愛沙尼亞饒舌歌手和IKEA聯名推出麵包沙發　可以穿的麵包夾克NFT免費發行

Cash創作時常出現麵包元素，不僅搖身變成拖鞋、沙發還有虛擬夾克，令人會心一笑

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/18 16:47
愛沙尼亞饒舌歌手Tommy Cash和IKEA聯名推出麵包沙發(圖/Tommy Cash IG)

愛沙尼亞饒舌歌手Tommy Cash和IKEA聯名推出麵包沙發(圖/Tommy Cash IG)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 愛沙尼亞饒舌歌手 Tommy Cash 將和IKEA聯名推出「麵包沙發」Loafa，歌迷表示，我需要這酷東西！

歌手兼藝術家Cash 以搞怪風格聞名，曾和愛迪達 Adidas Superstar 推出黑白的「世界最長」鞋款，以及和法國時裝品牌 Maison Margiela合作四樣聯名商品，其一為外觀像麵包的拖鞋，內裡也模仿柔軟的麵包內部，這次再度攜手瑞典家具大牌IKEA推出麵包沙發。

Hypebeast報導， Cash和加拿大藝術家 Gab Bois打造麵包沙發「LOAFA」 ，造型看起來十分可口好躺， Cash於 Instagram發文寫道：「IKEA 告訴我，如果我們在這篇文章下獲得 10,000 條評論，他們將正式發佈 Loafa！一起告訴他們我們需要這個酷東西！」

該貼文於17日顯示，「LOAFA即將在離您最近的IKEA上架。」至今日已獲12.9萬讚，粉絲期望度破表。

此外，Cash創意更進軍元宇宙，於去年底和數位衣著平台ZERO10發行可以穿的Virginity Leaf NFT，一枚要價0.1以太幣，只要使用裝置就可以讓虛擬世界替身穿上該衣服，其中麵包夾克的NFT則是可以免費取得，透過該合作Cash正面對決偏見、身份、包容性和身體自主性等議題。
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更新時間 : 2022-01-18 17:15 GMT+08:00

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