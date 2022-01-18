日本當代藝術家村上隆NFT項目重啟在即　超懷舊掌上型遊戲預計年底發布

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 等待近一年後，日本知名當代藝術家村上隆最新NFT項目發行日將近，消息一出引起粉絲期待。

村上隆(Takashi Murakami)於去(2021)年3月OpenSea 首次發行個人非同質化貨幣(non-fungible token, 以下簡稱NFT)創作，但因為無法消化NFT藝術內容，對於虛擬貨幣也不了解，僅在11天後就退出。

村上隆透露，自去年7月他開始活躍地進行虛擬貨幣交易，也開始對虛擬貨幣跟傳統幣值有了認識，和時尚品牌RTFKT的合作也獲得很多相關知識，但還是持續的在學習。即便如此，村上隆還是給粉絲打了一記預防針，「因為我很敏感，所以若感到惶恐的話還是會撤退，希望大家能諒解。」

村上隆今(18)日Instagram帳號murakami.flower2022上宣布，個人NFT項目將於近日重新展開，貼出的照片是其經典代表作鮮豔的笑臉花朵，他說，開始創作像素花朵是因為想打造像掌上型遊戲電子雞(Tamagotchi)的手遊，而項目真正開始進行則是遇到遊戲設計師橋本善久後。

貼文指出，當他們在打造一款懷舊風格的黑白螢幕遊戲，善久告訴他CryptoPunks也在做類似的像素藝術NFT，當時剛好Beeple創作在佳士得拍賣也引起他注意，村上隆研究後決定重新發布Tamagotchi的NFT，遊戲則希望能於今年底前發行。