【1/18台灣本土+17　境外+49】金嗓歌友會、中壢聯邦銀行、西堤群聚擴大　另增新竹一家4口染疫

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(18)日公布國內新增66例COVID-19確定病例，分別為17例本土個案及49例境外移入；另確診個案中無新增死亡。



指揮中心指揮官陳時中表示，今日新增本土個案為10例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，包含中壢聯邦銀行相關及衍生6例、西堤相關及衍生5例、新竹一家4口、金嗓歌友會1例，以及基隆防疫計程車司機1例。

陳時中表示，截至今聯邦銀行及衍生群聚共23人確診，含18名員工和5名家人，另外，西堤相關群聚累計38人，含4名員工、25名客人，以及衍生相關9名。





桃園機場清潔人員案17230確診關聯圖。

聯邦銀行行員案17630的確診關聯圖。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為33例男性、16例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自美國(21例)、越南(5例)、加拿大(4例)、英國(3例)、法國(2例)、愛爾蘭、西班牙、瑞典、菲律賓、波蘭、墨西哥及巴拿馬(各1例)移入；另7例調查中。入境日介於今(2022)年1月3日至1月17日。





指揮中心統計，截至目前國內累計17,951例確診，分別為3,171例境外移入，14,726例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計115例移除為空號。

2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。