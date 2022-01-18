【東加火山爆發】 英籍女性救狗喪生 國際援助恐傳播新冠疫情

東加海底火山爆發，當地首例死亡個案是一名55歲愛狗人士英國女性格洛弗（Angela Glover），她為救援所收容的狗而不幸罹難。(圖／S... 東加海底火山爆發，當地首例死亡個案是一名55歲愛狗人士英國女性格洛弗（Angela Glover），她為救援所收容的狗而不幸罹難。(圖／South Pacific Animal Welfare）

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）因海底火山爆發海底電纜中斷，導致全島斷訊的東加王國，主島西部海岸以及外島今（18）日回報重大災報及首例死亡，然而持續關閉的機場以及癱瘓的通訊妨礙國際援助工作，當局也擔憂新冠疫情將隨國際援助進入尚未有病毒現蹤的東加。

主島西部與外島受創嚴重

《路透社》報導，位於東加首都努瓜婁發（Nukuʻalofa）的紐西蘭高級公署（New Zealand High Commission）指出，有多處度假勝地的湯加塔布島（Tongatapu）西海岸及努瓜婁發的濱海地區受到破壞。

努瓜婁發以西21公里的哈阿塔夫海灘度假村（Ha’atafu Beach Resort）在臉書上表示，度假村已被「完全摧毀」。

而火山爆發切斷該國主要海底通信電纜，全島幾乎全面斷訊，與世隔絕。高級公署指出，厚重的火山灰覆蓋了整座島嶼，該署正致力於與較小的島嶼建立通信，這是目前的「優先事項」。

澳洲太平洋事務部長塞塞利亞（Zed Seselja）則表示，東加正計畫從外島疏散民眾，「據我們所知，許多房屋在海嘯中被摧毀。」

東加首都努瓜婁發以北約65公里，位於地震活躍的環太平洋火山帶上的「洪加湯加—洪加哈派」（Hunga Tonga-Hunga Ha’apai）海底火山在14日突然大爆發，引發海嘯，震天價響的噴發連距離東加2,383公里的紐西蘭都聽到。

東加首例死亡：英國女子救狗喪生

先前已秘魯傳出兩名女子因巨浪襲擊海灘而罹難，東加首例死亡個案是一名55歲的英國女性格洛弗（Angela Glover），據其家人表示，格洛弗與丈夫詹姆斯（James）定居東加經營動物收容所，在海嘯來襲時，愛狗成痴的格洛弗試圖救援所收容的狗，而不幸罹難。

因東加當地目前網路及通訊恢復有限，尚未有官方的傷亡報告釋出。塞塞利亞今日在節目上表示，當務之急是向東加運送物資，然機場因大量火山灰覆蓋關閉中，「有可能於星期三（19）日開放。」

國際援助恐伴隨新冠疫情入侵

東加駐澳洲外交使團副團長圖伊哈蘭金吉埃（Curtis Tu’ihalangingie）表示，東加也擔心國際物資的抵達，會將新冠疫情帶入這個尚未有確診案例的國家。

圖伊哈蘭金吉埃向路透社表示，「我們不希望帶來另一波新冠海嘯」。為因應可能疫情，他表示任何送東加的援助都會先行隔離，且極可能不允許外國人員下飛機。此外，他也敦促民眾等待救災基金的捐助。