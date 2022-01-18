拉筋拉到元宇宙！台灣沉浸互動展「離線時區」首場元宇宙瑜珈　脫離現實到虛擬世界微醺Chill一下

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導) 台灣新生代瑜珈女神黃圓媛和沉浸式互動光影展「離線時區」聯手，一起登出現實到元宇宙微醺做瑜珈，在都市秘境裡深層放鬆擺脫紛擾思緒。

數位藝術團隊紅然RYB Studio打造的展覽「離線時區」（LOG OUT TIME）結合互動巨型投影及AR裝置，搭配植栽擺設營造城市秘境，並且使用循環影片讓觀眾在短時間內一瞥四季變化，無論是夢幻的泡泡、夕陽、明月等都象徵短暫人生，而在蟲鳴鳥叫及音樂的包圍下，啜飲一口紅酒後前彎再來下犬式，無論是身體或心靈都感到十分放鬆。

圓瑜珈工作室創辦人黃圓媛於15日在台北微風南山四樓的「離線時區」內舉辦首場「元宇宙瑜珈」課程，她表示，之前就很想在大自然做瑜珈，看到展場很有大森林的感覺因而想進一步合作，虛實整合的展覽以元宇宙為靈感，雖然是在城市裡但卻塑造出森林的氛圍，主打脫離現實到虛擬世界放鬆。

黃圓媛說，之前規劃的瑜珈課程內容都是比較具系統性，比較難跟激烈，但這次搭配展場調性反而以放鬆為主，希望大家來參加活動不要完全專注在運動，可以體驗場域帶來的感覺以及整個喝酒的過程。

為什麼在元宇宙還要喝一杯？黃圓媛說，沉浸式就是要打開大家的眼耳鼻舌心去體驗，搭配酒品可以在微醺的狀態下更放鬆，適度的飲酒也可讓思緒靜下來，不要去想到平常會帶來壓力的事情，「那你就真的可以在這環境裡沉靜放鬆！」

至於接下來，黃圓媛將繼續往瑜珈旅程方向規劃課程，希望能走出會館在大自然裡做瑜珈，藉由更多有趣的方式引導大家重新認識瑜珈，透過健康的生活方式活得美麗有自信。

離線時區LOG OUT TIME / 多媒體互動影音沈浸式展演展覽時間：2021/11/15 – 2022/02/28

每日營業：上午11:00 ~ 下午21:00（最後入場時間）

展覽地點：微風南山 atre 4F

現場售票：定價NT$380，優惠價NT$300

詳情請於官方臉書查詢



展場入口處「人間市集」之後穿過隧道轉換心情到主展場(圖/台灣英文新聞)



元宇宙瑜珈(圖/台灣英文新聞)



元宇宙瑜珈(圖/台灣英文新聞)