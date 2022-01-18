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有望互設代表處 斯洛伐克總理稱與台灣洽談中

楊薩表示，在台灣人自由意志不受外界壓力、軍事干預的情形下，不論是想加入中國還是獨立生活，斯國都將支持其立場。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/18 10:31
斯洛維尼亞總理楊薩(Janez Jansa) 。（圖/路透社）

斯洛維尼亞總理楊薩(Janez Jansa) 。（圖/路透社）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）斯洛維尼亞總理楊薩近日接受印度國營媒體訪問時透露，該國正與台灣討論互設代表處，並強調堅定支持立陶宛，指中國施加複合式脅迫，長期而言也是輸家。

DD India電視台昨（17）日晚間播出楊薩（Janez Janša）的視訊訪問，新冠疫情、印度與斯洛維尼亞的關係，歐亞區域政治等，台灣議題也成關注焦點。

據斯洛伐克官方聲明，楊薩表示在台灣問題上，應當支持台灣人民關於主權的決定。在台灣人自由意志不受外界壓力、軍事干預的情形下，不論是想加入中國還是獨立生活，斯國都將支持其立場。

關於台斯兩國關係，楊薩指出雙邊保持正常的關係，他曾造訪台灣數次，去年也曾視訊衛生部長陳時中，交流防疫經驗。他認為中國反對台灣加入世界衛生組織（WHO）相當可惜，台灣加入對中國也有益，「病毒是不分國界的」。

至於是否如立陶宛提升與台灣關係？楊薩則表示，雙方正在洽談代表處。楊薩近一步說明，代表處不會是大使館的層級，「而是與許多歐盟國家的所設的層級一致。」他補充道，「若我們早年就與台灣有強勁的合作關係，我們早就互設經貿辦事處了，這是互惠的事情 。」

至於立陶宛因涉台灣代表處一事遭中國打壓，楊薩表態堅定支持立陶宛，並稱多數歐盟成員果都與台灣互設代表幾機構，命名上的微小差異並不重要。而中國此次「試圖孤立小國家」的作法「駭人聽聞」（terrifying），楊薩認為，中國對立陶宛或其他歐洲國家施壓，短期或許達成目的，從長期看來都是輸家。

此外，楊薩也提及全球重要議題除了俄羅斯與烏克蘭衝突之外，關鍵問題在於亞太地區，呼籲印度與愛好和平的國家共同確保區域平衡。
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更新時間 : 2022-01-18 11:05 GMT+08:00

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