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《印象莫內》台北站巨型投影千件經典名畫　沉浸光影體驗重現歐洲輝煌年代

展覽以「印象派之父」莫內為首，集合雷諾瓦、塞尚、竇加等18位印象派大師逾2000幅作品

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/18 10:55
《印象莫內－光影體驗展》台北站（圖片由KKLIVE提供）

《印象莫內－光影體驗展》台北站（圖片由KKLIVE提供）

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 《印象莫內－光影體驗展》台北站虛實呈現18位印象派大師逾2000幅作品，自即日起至4月5日新光三越A11 LegacyMax展出。

因為疫情延期的《印象莫內－光影體驗展》終於來到台北展出，原定於去年6月展出但因疫情攪局由高雄站為亞洲巡展開啟序幕，展出印象派大師經典名畫。

《印象莫內－光影體驗展》，帶領觀眾走進影響現代藝術甚巨的關鍵畫派，深入淺出編年解析印象派與當時歐陸社會政治發展的緊密關聯，以「印象派之父」莫內為首，集合雷諾瓦、塞尚、竇加等18位印象派大師逾2000幅作品，台北站再升級，以超過6公尺的巨幕環繞包覆，搭配動人的古典配樂與香氛，將印象派對「光」與「色彩」的極致癡迷，透過現代科技完美重新演繹，帶領觀眾沈浸當代藝術史最璀璨的篇章，一窺影響未來百年的浪漫革命。

展區共分四大塊，前導介紹區介紹印象派主要風格、藝術家及重要代表作品，先奠定民眾對印象派的基礎認識。緊接著是莫內極富盛名的名作《睡蓮池上的拱橋》、《睡蓮》系列作品常看到的中日式步橋，實景重現莫內花園的田園風光，提供觀眾宛如置身名畫之中的想像。

沉浸式投影區結合影像、聲音、氣味營造全方位體驗的觀展環境，彷彿投身印象派輝煌年代。最後再來到繪畫區將方才的體會親自描繪出來，為印象派藝術體驗寫下完整的一頁。限定周邊也與PChome24h購物合作，提供精選周邊線上販售，方便其他縣市民眾快速選購。

《印象莫內－光影體驗展》台北站自即日起至4月5日於新光三越A11 LegacyMax展出，並於展覽現場、KKTIX與全家便利商店售票。更多活動相關消息，請上Facebook粉絲專頁instagram官方帳號查詢。

《印象莫內》台北站巨型投影千件經典名畫　沉浸光影體驗重現歐洲輝煌年代

《印象莫內》台北站巨型投影千件經典名畫　沉浸光影體驗重現歐洲輝煌年代

以上圖片由KKLIVE提供
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更新時間 : 2022-01-18 11:05 GMT+08:00

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