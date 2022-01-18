TaiwanPlus全球獨播《登台之路》近距離跟拍音樂人　錄下代表台灣的聲音有機會抽AirPods Pro

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)全新國際影音串流平台TaiwanPlus在 2022年推出原創實境紀實節目《登台之路》，近距離跟拍10組音樂創作人，揭露他們登上舞台前所經歷的挑戰與突破。

TaiwanPlus於17日在Legacy舉辦國際首播會，正式宣布《登台之路》(Road to Legacy)獨家播出，耗時2年半籌劃拍攝，聚焦音樂人在表演之外，真實的個性、生活哲學與理念，希望觀眾對這群音樂創作者更有共感，從而愛上他們的「真誠」及他們想透過音樂訴說的故事。

TaiwanPlus執行長蔡秋安表示，台灣自由開放的環境與土壤孕育了許多音樂創作人，每個音符都凝結了時代價值。TaiwanPlus積極透過主題性策展向國際傳遞台灣這片土地的多樣性，這次由音樂接棒剛落幕的TaiwanPlus線上影展，透過不同主題堆疊出台灣的價值與能量，Bring Taiwan to the World，讓全球觀眾看見也聽見台灣的生命力。

《登台之路》監製馬天宗表示，台灣的當代音樂面貌非常多元，從電子、搖滾、民謠、嘻哈到Urban等百花齊放。《登台之路》的獨特之處在於呈現真實的音樂人樣貌，真實的人生與創作，也因為這些真實，讓音樂人透映出不同的魅力，被龐大的樂迷群眾所熱愛。

《登台之路》精選台灣近25年來Live演出的音樂場景，包括經典樂團Tizzy Bac、八十八顆芭樂籽、十九兩樂團、黃玠、怕胖團、阿爆與黃明志，以及後起之秀甜約翰、LINION，還有不斷扶持潛力新星的大團誕生，如實將音樂人站上舞台前所經歷的掙扎與低潮以及面對生命的高低起伏端上檯面。

《登台之路》於1月17日起全球獨播，首播主打Tizzy Bac、八十八顆顆芭樂籽、十九兩；2月首播甜約翰、怕胖團、黃玠；3月首播阿爆、黃明志、LINION、大團誕生。全球觀眾只要連上TaiwanPlus官網或下載APP，就可以一次欣賞台灣當代音樂面貌及10組音樂人首度曝光的幕後故事。

此外，只要錄下12秒認為「代表台灣的聲音」上傳IG，就有機會抽到AirPods Pro或溫泉酒店住宿券，目前活動反應熱烈、已收到夜市聲、海浪聲、垃圾車音樂等作品，活動到2月15日截止。