1/17桃園增15人確診　足跡遍及大溪、平鎮、中壢老窩咖啡館、星巴克、全聯等地

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今（17）日公布桃園新增15例本土病例，主要為西堤衍生案，而該餐廳在1月7日及9日分別出現2次群聚感染，桃園市衛生所呼籲在1月7日至12日期間曾至西堤餐廳的民眾，應主動採檢，市府也會同步透過簡訊及電話通知採檢，希望透過擴大採檢築起社區防護網。

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關於新增15例本土病例最新情況，桃園市政府於下午召開疫情說明記者會。桃園市長鄭文燦表示，15例確診個案中，主要為西堤衍生案，包含案17969、案17970、案17971、案17972、案17973、案17974、案17975、案17976、案17977、案17983、案17996、案17997、案17998、案17999、案18000，其中6例為居家隔離期間採檢後確診，8例為曾至西堤用餐之顧客經匡列採檢後確診，另有1例為因車禍前往部立桃園醫院就醫後採檢確診。

鄭文燦指出，案18000為西堤員工，1月13日居隔一採陰性，16日二採陽性確診，CT值為19.6；案17996、案17971則為家人，曾於1月7日至西堤家庭聚餐，均於居隔中採檢確診。

在擴大採檢仁寶電子公司1595名員工後，今再新增1名確診員工（案17972），相關的足跡及傳染途徑持續調查中，但為確保職場安全，該工廠停工7日，預計於19日進行二採。



鄭文燦進一步說明，昨（16）日公布之確診者（案17904）其所服務的職場共有5人居隔採檢，其中1人二採陽性確診（案17973）；案17999則為昨日公布確診案17932之明新科大同宿舍室友，也為居隔中採檢確診。

此外，1月9日曾至西堤用餐的顧客中，新增四組共8人確診，其中一組為家庭5人聚餐，目前母親（案17974）及三名孩子（案17975、案17976、案17977）確診，只有父親目前採檢陰姓，針對三名孩子所就讀的某國小及幼兒園，市府設置專案採檢站，進行全校採檢、全班居隔。

第二組為家庭6人聚餐，其中2人確診（案17997、案17998）；第三組也為家庭6人聚餐，其中1人確診（案17983）；第四組則為家庭7人聚餐，其中1人確診（案17969）。

另案17970為機車行老闆，因車禍前往部立桃園醫院就醫後採檢確診。相關疫調市府持續進行，也將同步針對同住家人及工作職場進行匡列居隔。



鄭文燦說，西堤餐廳在1月7日及9日分別出現2次群聚感染，因此呼籲在1月7日至12日期間曾至西堤餐廳的民眾，應主動採檢，市府也會同步透過簡訊及電話通知採檢，希望透過擴大採檢築起社區防護網。

桃園今新增15例本土病例，主要為西堤衍生案。（桃園市政府提供）



為加強確保社區安全，桃園市共設置10處社區採檢站，其中包含新增之大園市民活動中心採檢站，主要是考量鄰近桃園國際機場，且大園部分居民在機場上班，因此開設社區採檢站以進行健康監測。



有關校園防疫作為，鄭文燦強調，學校如有1人確診，即全校採檢、全校停課14天；如學生之家人確診，也會進行採檢，並預防性停課1天，如採檢結果為陰性，隔日即可復課。



另外，桃園市府也公布案17929、案17931、案17934、案17935、案17969、案17970之公共場所足跡，包括1月9日至15日曾出入波士隱形眼鏡名店；9日至西堤牛排中壢中山店；10日晚間至救國團中壢終身學習中心；10日至12日及1月14日至16日至勝大機車行；11日白天至好鮮屋米粉湯、全聯中壢中美門市、家樂福中原店；12日下午至早到晚到中壢店、下午至桃園市針織工職業工會、星巴克復興門市、晚間至老窩咖啡館中壢站前店、光南大批發中壢中山店；12日至15日至俊雅機車行。



此外，亦包含13日下午至三帝車業有限公司、晚間至歐多百機車材料行、石門水庫溪州大橋；14日中午至小北百貨中壢龍岡店、中午至下午到通天殯儀館、下午至拾事咖啡；15日下午至全聯中壢環東門市、晚間至海都快炒。

若民眾曾出入相關場所，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測，如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢（勿搭乘大眾運輸），應告知醫護人員相關接觸史。